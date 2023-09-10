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中捷事故 台中市府：興富發完成賠償、無損公安才發使照

聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導

基泰建設塌樓案引發爭議，台中市議員林德宇要求中市府應防範中捷事故最後「求償無門」，且吊臂墜入捷運軌道，是否影響日後捷運公安？質疑市府是否捍衛台中人權益？

中捷今年五月1死14傷重大事故，目前台中市府對興富發建設求償2.6億元，雙方提起仲裁。

都發局長李正偉表示，因「文心愛悅」建案吊臂砸進捷綠線的軌道，列車撞上，發生事故。這處建案使照發放的標準必須是要有無損害周邊公共設施證明，必須取得中捷相關公共設施無損害證明，且等相關賠償完成後才可以發放使用執照。

中興富發「文心愛悅」建案，5月10日塔吊吊臂墜落中捷軌道，列車撞上，發生1死14傷重大事故。台中市府後續向興富發求償2.3億元，但兩度協商破局，雙方決定提起仲裁程序，預計3個月到半年才有結果。

林德宇提醒，台中捷運綠線2020年試營運期間，發生連結器軸心斷裂，停駛127天，市府向負責興建的北捷及日本川崎求償1.8億多元也尚未解決，兩筆加起來近4億元，要求市府儘速處理。

林德宇說，從交通局提出的專案報告，興富發建設認為列車應折舊賠償，但台中捷運列車是屬客製化，興富發有辦法買一台全新的來賠償中捷嗎？

交通局長葉昭甫表示，針對捷運事件，市府7月份跟興富發有召開兩次的調解會，對調解金額沒共識，對方認為不是全新列車，應有折舊。但市府立場全力捍衛中捷的權益。下個階段走到仲裁。目前與川崎公司、北捷的求償部分，也在仲裁過程當中。

台中市政府表示，興富發建設公司須完成賠償、證明中捷公安無損，才發給「文心愛悅」建案使用執照。記者陳秋雲／攝影
台中市政府表示，興富發建設公司須完成賠償、證明中捷公安無損，才發給「文心愛悅」建案使用執照。記者陳秋雲／攝影

台中捷運

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