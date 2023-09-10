高雄男揪18人乘9車上路「掃飆」 追打的卻是無辜機車族
高雄張姓男子組成「鳳山掃飆」團體，號召10多名友人隨機找機車族下手，前年9月20日凌晨，張男率眾到鳳山一家麥當勞前找無辜機車族滋事，結果打完後才發現認識對方，當場倉皇逃逸，高雄地院審理時，張男已死亡，動手的兩名黃姓男子被依妨害秩序罪判刑9月、10月。
判決指出，去年9月間，張男找來兩名黃姓男子、劉姓男子共10多人，合組「鳳山掃飆」團體，前年9月20日凌晨，張男邀集黃男等人集合，一行18人分乘9輛車，先加入張男成立的「抵制黑勢力」微信群組，再伺機尋找機車族下手。
同日凌晨1時許，張男等人見許姓、余姓男子等6人在鳳山區麥當勞前聚集聊天，隨即與同夥包圍余姓男子等人，劉男下車後，開口質問余男等6人「你們在飆車嗎」，還沒等6人回答，就先朝機車族潑灑飲料，接著劉男、黃男等人隨即持球棒、西瓜刀朝余男狂砍、砸車。
余男等6人見對方不分青紅皂白狂打，馬上拔腿狂奔，部份友人因跑得快沒有受傷，但有4人被毆打成傷，後來帶頭的張姓男子發現遭毆的成員裡有自己的好友，隨即要求劉男等人開車離開。
鳳山警分局獲報後趕到現場，迅速逮捕帶頭的張男及動手打人的劉姓男子、黃姓男子等12人到案，張男等人還供稱是要替員警掃蕩飆車分子。
檢方偵辦時，查出當天包含張男在內，共有18人到場，但僅劉姓男子及兩名黃姓男子動手，其餘人則完全不知情，偵結後將帶頭張男及動手3人起訴，其餘人則不起訴處分。
高雄地院審理時，張男在審理期間過世，劉姓男子則未到案發布通緝中，法官痛斥黃男等人以「掃飆」自居，卻在馬路上隨意持刀械、棍棒攻擊他人，影響公眾安寧，依妨害秩序罪判兩名黃姓男子9月、10月徒刑。可上訴。
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