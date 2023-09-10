台中男吃「保列健」14天罹乳癌？ 求償518萬法官駁回

台中市陳姓男子有攝護腺肥大問題，因故得知陳姓直銷商販售的「保列健」商品有療效而購買，未料吃了14天後，乳頭滲血，經醫院檢驗後，發現是少見「男性乳癌」，陳提告美商優莎納台灣分公司與陳姓直銷商，求償518萬元，一審根據中國醫鑑定意見，認為14天不足以引發乳癌，判免賠。

判決指出，陳姓男子因攝護腺肥大，醫生建議需要開刀，陳男兒子向陳姓保險保險業務請教開刀適宜時，因陳同時也是美商優莎納台灣分公司的直銷商，因此趁機向陳男兒子推銷「保列健」的療效，陳男因而購買產品服用。

陳男在2016年間購買該產品後，每日服用一顆，未料在服用第14天後，發現左乳有滲血的狀況，同年7月28日前往彰化秀傳醫院檢查後，發現陳男罹患罕見的「男性乳房惡性腫瘤」（即男性乳癌），手術切除後確認是惡性腫瘤依其。

陳男在2020年3月間發現該產品有「鋸棕梠萃取物」，而陳男認為服用該產品的兩年前，曾做過健康檢查，當時沒有任何腫瘤，認為該產品成分與乳癌有因果關係，向陳姓直銷商與其美商公司求償518萬元。

陳男辯稱，他僅是推薦與代為購買，沒有宣稱該產品有治療疾病的療效；美商優莎納台灣分公司則說，該產品僅在香港販售，沒有進口至台灣，陳男主張公司需負監督、注意之責，應屬誤解。

台中地院審理後，根據中國醫藥大學附設醫院的函覆鑑定書指出，「保列健」與男性乳癌的關連性，在學理上證據薄弱，癌細胞從誘發到長大到有形狀的腫瘤，需要長時間過程，若依陳男僅服用14天，即長成乳癌，依臨床經驗而言，「關連性極低」。