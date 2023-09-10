離譜醉男車停路口昏睡不走 車輛突失控闖紅燈警窮追攔阻

彰化警方凌晨接獲通報，一輛白色自小客車停在彰化市線東路與彰草路口路中，不顧紅綠燈變換就是一動也不動的停在原地，車輛紛紛閃避，警方到場發現車內男駕駛昏睡在駕駛座上，車輛還緩慢的闖過紅綠燈通過路口，嚇壞現場員警，後來男駕駛下車渾身酒氣，酒測值達到了0.86MG/L被警方送辦。

這起驚魂發生在9月8日凌晨2時58分，警方接獲勤務指揮中心的指派，指稱一輛自小客車停在彰化市線東路與彰草路口路中，且已有一段時間並未移動，往來車輛紛紛閃避，員警趕到現場後發現，車上司機竟昏睡在駕駛座上。

儘管員警多次試圖喚醒駕駛，並拍打車窗，但他仍然沉睡，情況變得更加危險，警方指出，當時的車輛位於十字路口，並有可能造成嚴重交通事故，因此決定突破車窗控制車輛。

未料，陳男突然醒來，但仍然在泥醉的狀況下，無法有效控制油門，該輛自小客車開始緩慢向前移動並闖紅燈過路口；警方緊追不捨，追趕了20公尺才讓他停車。

員警大聲要求男駕駛下車，之後發現37歲陳男身上散發著濃厚的酒精氣味，警方立即對他進行酒精測試，結果顯示酒測值達到了0.86MG/L，讓警方搖頭，將陳男詢問筆錄後，以涉嫌公共危險罪移送偵辦。

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