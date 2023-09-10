疑酒駕超標破表 大甲警查出原來是酒精濃度95%漱口水引起

台中市大甲警方日前取締酒駕勤務，攔下開車男子對他酒測，酒精濃度竟然1.5mg/L超標破表，追查才知，最近他的牙齦紅腫，常使用漱口藥水舒緩口腔症狀，他當場拿出漱口藥水，包裝上標明酒精成分95%。

大甲分局大甲派出所上月31日晚上在大甲區金華路取締酒駕路檢勤務，一輛轎車通過路檢點，巡佐李宥澄指揮示意該車停車受檢並出示證件，駕駛37歲林男搖下車窗配合受檢，表示剛下班正要回家。

巡佐李宥澄與林男對話過程中，疑似聞到有酒精氣味從林男口中撲鼻而來，為求謹慎，使用酒精檢知器檢測林男吐氣酒精含量，初判林男是否疑有飲酒情形，檢知器在檢測林男吐氣後立即紅光大作發出警示，顯示酒精數值竟高達1.5mg/L，酒駕違法標準為0.15mg/L。

林男和連在場員警都嚇一跳，從沒看過這麼高的數值，員警觀察林男生理狀況正常且對話應答如流，不似嚴重酗酒，依規定請林男以水漱口後，再次用酒測器檢測林男呼氣酒測值，顯示數值為零。

林男堅稱沒有酒駕，他說自己已8年滴酒未沾，員警詢問他是否有服用可能含有酒精成分飲品、食品時，林男猛然想起因最近牙齦紅腫，常使用漱口藥水舒緩口腔症狀，員警查看他拿出的漱口藥水成分表，發現該漱口水中寫明含有酒精成分高達95%，員警研判應是該成分因素導致影響檢知結果。

員警依規定提供林男乾淨純水漱口，清理口中殘留干擾因素後再次檢測結果測得酒精成分為零，證明林男確實沒喝酒，還給林男清白。