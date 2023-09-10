男欠5萬遭痛毆丟包致死 主嫌與1嫌逃4天投案法院裁押這兩人

嘉義縣治特區4日發生28歲錢男因債務遭毆打致死丟包命案，主嫌蘇男等人投案接受警方偵訊，蘇男否認有殺人意圖；警方陸續查緝到案14人，仍有共犯未到案，涉嫌動手的曾男羈押禁見、3人交保、4人飭回。昨檢方漏夜複訊後將蘇姓主嫌、蘇男向法院聲押獲准。

嘉義地院表示，蘇姓主嫌坦承傷害致死犯行，但否認殺人，同案被告蘇、曾、丁、李、姜、楊、少年賴、沈、黃、陳、黃等人的證述、監視器畫面翻拍照片、刑案相片等，認為蘇嫌涉犯殺人罪或傷害致死罪嫌疑重大。雖然自行投案，但是案發後住在朋友家，逃亡的可能性甚高。他聲稱手機壞掉丟棄時間上過於巧合且不合情理，共犯及少年共6人中，就有4人案發後也將手機丟棄，加上還有其他共犯還沒到案，又是本案主謀，有勾串證人、共犯及湮滅證據之虞，有羈押必要，並禁止接見、通信及受授物件。

另名被告蘇男也是自行投案，但他案發後睡在朋友車上及汽車旅館，並將手機丟棄等，法院認為有勾串證人、逃亡及湮滅證據之虞，有羈押的必要，禁止接見、通信及受授物件。

台南市白河區28歲錢男向蘇姓債權人借款5萬元，實際拿到4.5萬，因多次利息及本金遲未繳，日前曾遭毆打，心生不滿對蘇男提告，引起債務糾紛，租屋躲在嘉義縣水上鄉。卻在本月4日深夜在嘉義縣治特區遭押走，被毆打後丟包路旁，送醫不治。

押人的李男、姜姓男子及1男1女未成年5日投案，姜男、李男分別以3萬及5萬元交保，2名未成年飭回。