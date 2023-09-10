柔道教練摔死童 台中柔道委員會連帶判賠

柔道教練何聰樂摔死7歲黃姓男童，刑事判9年定讞，民事判何、台中體育總會柔道委員會應給付黃母182萬元。圖／取自臉書 柔道教練何聰樂不滿七歲黃姓男童拒絕做柔道招式，不斷對他壓制、拋摔，導致男童昏迷七十多天不治，刑事部分，法院依傷害致死罪判何男九年徒刑定讞；黃母另對何男、台中體育總會柔道委員會求償一八○○萬元，民事庭認定，何是委員會的受雇人，判何及柔道委員會應連帶給付家屬一八二萬元。

何聰樂（七十歲）無柔道教練證，二○一五年擔任台中市柔道館教練，被控造成男童迷死亡，判刑九年定讞。

黃童母親提民事訴訟，主張柔道委員會明知何聰樂無證照，仍派他擔任豐原體育館教練，連同醫藥、喪葬費用、精神撫慰金等費用，共求償一八○三萬元。柔道委員會則稱，黃童參加的課程並非他們舉辦，借用場地和事故發生間無因果關係。

民事庭認為，何的名片上印有「台中市體育總會柔道委員會基層訓練站」，顯見何是柔道委員會受雇人，應負連帶損害賠償。