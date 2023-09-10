國民法官審案 許宗力批律師「一盤散沙」 被砲轟

司法院長許宗力（前排左四）昨與蔡英文總統（前排中）出席律師節慶祝大會，因為一句話惹怒許多律師。照片來源／總統府 昨天是律師節，蔡英文總統和司法院院長許宗力都出席「全國律師聯合會第七十六屆律師節慶祝大會」，許宗力致詞時脫稿說出「辯方在國民法官案件的表現，是一盤散沙」，令在場律師錯愕，引發律師界議論。有律師直白說「律師才拿多少報酬，要人家怎樣啊」。

許宗力在大會上表示，國民法官新制施行至今，各方指出之檢辯實力不對等問題，在最近幾件國民法官法庭審理程序中，顯現出相對於有組織、有訓練、有專職人力配置的檢方，辯方則欠缺有組織奧援，通常是單打獨鬥，即使三位律師出庭，「也看不出團隊合作跡象」，接著突說辯方「是一盤散沙」。

許宗力「散沙說」引發律師界不滿，律師吳俊達在臉書上寫道「你們搞這制度，不是本來就是要律師來當橡皮圖章的？」律師賴瑩真指出，如果將制度問題歸咎到個體表現上，可預見，未來民眾權益只會更受到侵蝕。

面對律師界連番砲轟，司法院昨晚緊急發新聞稿澄清，指許宗力感謝律師長期以來發揮「在野法曹」的功能，在維護公理正義及弘揚法治有卓越的貢獻，更本著奉獻司法的信念與熱忱，熱心參與社會服務、促進各項司法制度健全。

司法院正研議如何協助半官方的法扶基金會，在法扶律師團隊中組成專門承接國民法官案件的任務編組，強化律師在當事人進行主義下的辯護能力，使檢辯實力一定程度趨於對等。