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竹縣府工務處長江良淵作風公事公辦涉貪 同僚意外

聯合報／ 本報記者巫鴻瑋

工務處長江良淵（右）天坑案事發後站在新竹縣長楊文科（左）身旁協助回應外界疑惑。本報資料照片
工務處長江良淵（右）天坑案事發後站在新竹縣長楊文科（左）身旁協助回應外界疑惑。本報資料照片
新竹縣政府工務處長江良淵傳出涉嫌收受建商豐邑建設賄賂，被檢調在家中搜出上千萬元現金，不僅身為直屬長官的新竹縣長楊文科接到訊息時感到震驚，就連曾與江良淵共事過的同僚都難以置信，因江良淵一向給人忠厚老實的形象，且平時處事作風十分堅持「公事公辦、依法行政」。

據了解，楊文科十分相信江良淵辦事，認為江一向秉公盡責的態度值得信賴。江良淵雖然去年才剛接任工務處長，但任內加速推進多項新竹縣的重大公共建設，在土木專業也頗具領導指揮風範，今年竹北接連發生「天坑」事件，江都第一時間到場了解狀況、對外說明。

江良淵畢業於淡江大學建築系，1999年取得建築師高考及格，2019年拿到交通大學工程技術與管理碩士學位，碩士論文還是以研究竹北市建築施工損鄰事件為題。

江良淵歷任新竹市政府建築管理科技士、科長，內政部中部辦公室技正，後轉往新竹縣政府，再一路從建管科長升到工務處副處長，去年因前處長林鶴斯涉入弊案落馬，臨危受命接任處長。

4月27日爆發竹北天坑事件時，江良淵立即第一時間趕赴現場並提供指導，並在楊文科指示下迅速成立專案調查小組、勒令工地停工，指揮機具開挖塌陷的道路。不過江良淵因只對建商、營造商及監造建築師，僅各處3萬元罰鍰，引發居民質疑縣府工務處包庇建商。

江良淵當時強調身為縣府工務處長不能只為討好民眾，像有的縣市發生工安意外就不依法令，對外稱要對廠商開罰數十萬、數百萬元。

江良淵認為不依法規喊開罰，都只是作秀、空口支票，公事公辦的性格展露無遺，但對照今日傳出住處搜出千萬元現鈔，疑似私下收受建商賄賂，顯得格外難堪。

江良淵 新竹 建築

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