竹縣工務處涉收賄 處長藏千萬元

檢調疑似從調查竹北天坑的「豐采520」案過程查到案外案，日前搜索新竹縣政府工務處查賄。本報資料照片 新竹縣政府工務處近日爆出涉嫌收賄弊案，檢調搜索工務處辦公室與處長江良淵住處，傳出江住處排水管藏百萬元，檢調還找到祕密筆記本，循線搜索江位於台中老家，在衣櫃、書桌等處找到大量鈔票，金額逾千萬元；江良淵與其他涉案3人經法院裁定羈押禁見獲准，檢調持續擴大偵辦。

檢調7日持搜索票兵分多路搜索，帶回江良淵及1名建管科黃姓承辦人調查，同時傳喚豐邑建設的盧姓副總及劉姓協理，漏夜偵訊認4人違反貪汙治罪條例等罪嫌重大，有勾串、滅證之虞，向法院聲請羈押。羈押庭從前晚連開8小時，江良淵等4人全遭羈押禁見獲准。

據了解，檢調先在江良淵新竹住處的陽台排水管內，發現塞滿上百萬元的千元大鈔，還翻出1本堪稱「藏寶圖」的祕密筆記本，裡面詳載收受款項金額及藏放地點，隨即同步搜索江良淵位於台中的老家，傳出搜到高達上千萬元現鈔，不僅天花板藏錢，就連書桌抽屜、衣櫃都被現金塞爆。

因涉及金額龐大、藏匿多處，辦案人員懷疑並非單次收受建商賄賂，檢調持續擴大偵辦，要釐清總數上千萬元的現金從何而來？又或有其他廠商涉入？檢方對此強調偵查不公開，並未說明。

據了解，檢調查辦江良淵涉嫌收賄案為「天坑事件」案外案。起因檢方調查釀成4月27日竹北天坑事件的豐邑建設一再造成道路塌陷是否有偷工減料情事，以及建案抽取地下水釀天坑是否涉及公共危險罪嫌，7月展開傳喚豐邑建設董事長及總經理等人後，懷疑工務處疑似收賄而發動搜索調查。

引發天坑事件「豐采520」建案工地的周邊住戶，對縣府官員疑似涉嫌收賄直呼「不意外」，因豐采520建案在環評階段便爭議不斷，居民早懷疑縣府與建商間有不法連結，盼檢調徹查到底。新竹縣長楊文科對外表示尊重司法調查，毋枉毋縱、公正審理。