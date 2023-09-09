男欠5萬遭2輪痛毆丟包荒野致死 主嫌逃4天投案今聲押

嘉義縣治特區4日發生28歲錢男因債務遭毆打致死丟包田野命案，昨晚今凌晨警方再逮捕主嫌蘇男等7人投案偵訊，主嫌蘇男否認有殺人意圖；目前陸續查緝到案達14人，曾男羈押禁見、3人交保、4人飭回，今晚蘇姓主嫌、蘇男聲押，丁男及4少年請回，仍約有6名少年未到案。

嘉義地檢署表示，28歲錢男因債務遭毆打丟包致死命案，涉及妨害自由有4人，其少年2人請回，李男、姜男分別以5萬元、3萬元交保；毆打、助陣的曾男等4人，曾男坦承犯行，嘉義地方法院聲押禁見獲准；丁男5萬元交保今再投案；蔡男、楊男飭回；今蘇姓主嫌、蘇男聲押，丁男及4少年請回。

檢方指出，涉及施暴致死及遺棄屍體罪嫌者，初步調查約有14人，蘇姓主嫌及另名打人動蘇男及丁男主動投案，水上警分局昨深夜再通知4名少年投案，目前尚有約6名少年未到案；主嫌蘇男指無殺人意圖，只是教訓一下欠債未還的錢男。

28歲錢姓男子向蘇姓債權人借款5萬元，實際拿到4.5萬，因多次利息及本金遲未繳，日前已遭毆打，心生不滿提告蘇，引起債務糾紛，租屋躲在嘉義縣水上鄉。錢父說「為了5萬元就把人打死太過分」，看到傷勢照片十分不捨，希望案情水落石出。