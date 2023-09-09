許宗力稱律師如「一盤散沙」挨轟 律師界直言：才拿多少報酬？

今日是律師節，蔡英文總統和司法院院長許宗力都出席「全國律師聯合會第76屆律師節慶祝大會」，許致詞時卻說出「辯方在國民法官案件的表現，是一盤散沙...」話語，在場律師錯愕，更引發律師界議論。有律師直白說「去人家的場子踩人家，有意思嗎？」「律師才拿多少報酬，要人家怎樣啊？」甚至批評「我們又不像他就愛沽名釣譽」。

台中地方法院昨天完成該院首見國民法官案件宣判，男子劉俊龍在市區毒駕亂竄釀2死1傷，遭判處12年徒刑，但台中地院事前採訪規劃亂無章法，遠不如新北地方法院、台北地方法院細膩，法界慶幸「他們當初差點是全台首件，還好不是」。

許宗力當天也親臨參與，中院新聞稿宛如國民法官制宣傳稿，缺乏民眾所想知道的案件背景資料，也被譏諷「新聞稿是寫給大院長看的」，有法官質疑中院「可能沒有認真推動國民法官」，甚至說「中院狀況連連，今年候補法官最多，表示沒有人想去」。

許宗力「散沙說」引發律師不滿，律師吳俊達在臉書上寫道「院長這樣講，就不公道了。你們搞這制度，不是本來就是要律師來當橡皮圖章的？以前辯護人認真火力全開，你們駡辯護人，因為辯護人製造法院一堆工作量，現在辯護人就來陪你們演演戲，你們也要駡一盤散沙？現在到底是希望辯護人好好認真打球，還是好好認真打假球？」

律師賴瑩真則指目前律師面對國民法官制度的難題，就是民眾面對國民法官制度困境，最終受到影響的，是人民受公平審判權，而非律師。她悲觀的說，如果再將制度問題歸咎到個體表現上，可以預見，未來民眾權益只會更受到侵蝕。資深律師陳彥希則寫下「散沙們應該反躬自省，還是謝主隆恩？」

司法院晚間緊急發新聞稿，指許宗力感謝律師長期以來發揮「在野法曹」的功能，在維護公理正義及弘揚法治有卓越的貢獻，更本著奉獻司法的信念與熱忱，熱心參與社會服務、促進各項司法制度健全。

許宗力另表示，近年來司法院致力於推動各項人民有感的司法改革，最重要的就是今年開始實施的國民法官法以及司法院仍持續推動的「金字塔訴訟制度」，他要感謝律師界朋友這段期間的支持及參與，讓審、檢、辯三方齊心協力，共同為新制打下堅實的根基。

至於新制施行至今，各方指出之檢辯實力不對等問題，在最近幾件國民法官法庭審理程序中，顯現出相對於有組織、有訓練、有專職人力配置的檢方，欠缺有組織奧援的辯方，通常單打獨鬥，即使三位出庭，「也比較看不出團隊合作跡象」。

司法院研議如何協助半官方的法扶基金會，在法扶律師團隊中組成專門承接國民法官案件的任務編組，強化律師在卷證不併送的當事人進行主義訴訟程序下的辯護能力，使檢辯實力一定程度趨於對等。

不過法扶基金會預算連年增長，司法院從2004年至去年10月底為止，共捐助了37億9500萬元、業務運作經費162億8674萬元，合計200億8174萬元。司法院在2023年度編列預算數為基金2千萬元，業務運作經費14億2480萬元，合計為14億4480萬6000元。但數據顯示，用在「被害人身上比例連15%都不到」，亦被詬病。