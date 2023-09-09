高虹安慘了？私人座車、豪宅連環爆 廉政署下令「縝密處理」

新竹市長高虹安近來爆發搭名車跑行程、還被爆入住疑為建商提供的5千萬豪宅，高虹安雖提出解釋，但仍留下不少疑點，廉政署晚間指出，以督導新竹市政府政風處積極進行了解，嚴正依法縝密處理，以維護公務員廉潔正直之核心價值。

高虹安近來接連爆發搭友人提供的保時捷座車跑行程，還入住新竹公園對面的高檔豪宅等連串爭議，她日前返台雖解釋豪宅是男友租屋處，還強調無論座車或租屋，身為公眾人物隱私安全相當重要，但仍引起諸多非議。

廉政署晚間發布新聞稿指出，新竹市長高虹安近期涉及私人車輛使用及房屋居住等爭議，依據「「政風機構人員設置管理條例」第 2 條規定，全國政風業務，由法務 部廉政署規劃、協調及指揮監督；廉政署並稱，已督導新竹市政府政風處積極 進行瞭解，嚴正依法縝密處理，以維護公務員廉潔正直之核心，否認外傳未主動進行調查等情事。