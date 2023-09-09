快訊

下周太重要了！「3大事」恐徹底改變科技業市場態勢

3縣市慎防雷雨！撐過周日不穩定天氣 下周各地迎好天氣

聽新聞
test
0:00 / 0:00

桃檢招聘10名檢察官助理 月薪46K下月初上工

聯合報／ 記者陳恩惠／桃園即時報導

為壓制猖獗的詐欺犯罪，維護人民財產安全，行政院推動「新世代打擊詐欺策略行動綱領1.5版」，法務部規劃全國各地檢署總計將招募百名「檢察官助理」，其中桃園地方檢察署公開招聘10人、備取多人，每月薪資為4萬6692元，即起報名至本月15日止，19日官網公告應試地點，21、26日分二階段進行，預計10月2日到職。

桃檢說明，「檢察官助理」工作內容包括協助檢察官辦理案件法律問題的分析、案件資料整理、蒐集；協助整理案件爭點、證據、製作附表、流程圖、簡報及彙整實務見解；協助草擬、校對相關書類初稿及清點、核閱、確認歸檔案件；協助製作、傳輸、標示電子卷證；協助辦理刑事訴訟相關程序的幕僚作業，以及其他交辦事項。

桃檢表示，進用檢察官助理為臨時人員，月支新台幣4萬6692元，另有加班費、年終獎金等福利，相關徵試報名等資料詳見桃園地方檢察署官網（https://www.tyc.moj.gov.tw/），報名自即日起至9月15日止，歡迎具有正義感的人報名參加桃檢團隊，共同打擊犯罪，守護人民安全。

根據桃檢官網電子公布欄的「台灣桃園地方檢察署112年第1次進用檢察官助理甄試簡章」顯示，資料點閱數已逾4000次，其中公告的「檢察官助理進用甄選報名表」和「進用檢察官助理甄試簡章」分別有多達1046、2146的下載次數。

桃園地方檢察署「徵的是你」將招聘10名檢察官助理、備取若干名，每月薪資為4萬6692元還享有福利，預計10月2日到職。記者陳恩惠／攝影
桃園地方檢察署「徵的是你」將招聘10名檢察官助理、備取若干名，每月薪資為4萬6692元還享有福利，預計10月2日到職。記者陳恩惠／攝影

檢察官 桃園 詐欺

延伸閱讀

桃園大溪九月雪目前花開7成 將一路綻放至月底

明年基本工資升至27,470元 企業人事成本估增216億

張善政和盧秀燕積木拼大溪橋、台中歌劇院 帶團遊世客博

連八漲還是3萬夢碎！明年基本工資月薪2萬7470元時薪183元

相關新聞

桃檢招聘10名檢察官助理 月薪46K下月初上工

為壓制猖獗的詐欺犯罪，維護人民財產安全，行政院推動「新世代打擊詐欺策略行動綱領1.5版」，法務部規劃全國各地檢署總計將招...

律師在國民法官案表現是一盤散沙？許宗力到律師場踢館惹眾怒　

司法院長許宗力今天上午在律師節慶祝大會上表示 ：「辯方在國民法官案件的表現，是一盤散沙.....」，當場讓現場許多律師怒...

台中警取締改裝重機遭公審 10網友公然侮辱判拘役確定

陳姓男子不滿台中太平分局蔡姓警員取締改裝的大型重機車，在臉書粉專PO蔡員取締影片稱之「劣警」，吸引9名網友跟著罵「下西下...

檢方起訴烏龍...文末漏掉檢察官姓名 上訴坦言疏失補正

台中地檢署起訴曾姓女子涉嫌誹謗，台中地院卻發現，檢方起訴書文末沒有檢察官簽名，以違背法律程序判決不受理，檢方上訴坦言是重...

網爆宜蘭縣長林姿妙子家暴、法院吃案 地院：資料不足

一名陳姓女子昨天在網路上爆料，宜蘭縣長林姿妙的兒子對她家暴、性暴力，她向宜蘭地院聲請保護令，卻遭為難、吃案；宜蘭地院今天...

行人地獄！台中公車撞死母嬰 伊拉克夫控司機殺人結果曝

台中豐原客運陳姓司機去年底開公車貿然左轉，輾斃走斑馬線的李姓女子、嬰兒車中1歲男嬰，僅伊拉克籍季姓先生倖存，駭人「行人地...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦