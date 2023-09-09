桃檢招聘10名檢察官助理 月薪46K下月初上工

為壓制猖獗的詐欺犯罪，維護人民財產安全，行政院推動「新世代打擊詐欺策略行動綱領1.5版」，法務部規劃全國各地檢署總計將招募百名「檢察官助理」，其中桃園地方檢察署公開招聘10人、備取多人，每月薪資為4萬6692元，即起報名至本月15日止，19日官網公告應試地點，21、26日分二階段進行，預計10月2日到職。

桃檢說明，「檢察官助理」工作內容包括協助檢察官辦理案件法律問題的分析、案件資料整理、蒐集；協助整理案件爭點、證據、製作附表、流程圖、簡報及彙整實務見解；協助草擬、校對相關書類初稿及清點、核閱、確認歸檔案件；協助製作、傳輸、標示電子卷證；協助辦理刑事訴訟相關程序的幕僚作業，以及其他交辦事項。

桃檢表示，進用檢察官助理為臨時人員，月支新台幣4萬6692元，另有加班費、年終獎金等福利，相關徵試報名等資料詳見桃園地方檢察署官網（https://www.tyc.moj.gov.tw/），報名自即日起至9月15日止，歡迎具有正義感的人報名參加桃檢團隊，共同打擊犯罪，守護人民安全。

根據桃檢官網電子公布欄的「台灣桃園地方檢察署112年第1次進用檢察官助理甄試簡章」顯示，資料點閱數已逾4000次，其中公告的「檢察官助理進用甄選報名表」和「進用檢察官助理甄試簡章」分別有多達1046、2146的下載次數。