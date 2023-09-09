律師在國民法官案表現是一盤散沙？許宗力到律師場踢館惹眾怒　

司法院長許宗力今天上午在律師節慶祝大會上表示 ：「辯方在國民法官案件的表現，是一盤散沙.....」，當場讓現場許多律師怒火中燒，不少律師都在社群上表達不滿，有律師直言當場邊聽邊翻白眼，還有律師嘲諷司法院推出一個現實上讓被告被屠宰的制度，現在要怪律師不努力做功德嗎？

全國律師聯合會第76屆律師節慶祝大會上午舉行，包括蔡英文總統、司法院長許宗力、法務部次長蔡碧仲、檢察總長邢泰釗都出席活動。

蔡英文總統在致詞時，特別感謝律師朋友積極參與司法改革，從她第一個任期召開司法改革國是會議以來，已逐步落實各項改革，包括國民法官法在今年1月正式上路，讓國民能有機會參與審判，將國民多元的視野及經驗納入審判當中，可以讓司法判決更周全。同時，也能夠縮短司法和人民的距離，提升司法透明度，增加國民對司法的信賴。

不料，許宗力在致詞時一句：「辯方在國民法官案件的表現，是一盤散沙....」當場讓台下許多律師聽了一肚子火，多位律師都不滿，直言許宗力這種說法太不厚道。

全國律師聯合會理事長、常在律師事務所資深合夥人陳彥希就在臉書上貼文引述許宗力這句話後，意有所指指出：散沙們應該反躬自省，還是謝主隆恩？

還有律師不以為然說，某院長來我們場子，發言時間那麼長，發言還非常不當，邊聽邊翻白眼。

有律師質疑，司法院在制度實行前，難道不知道市場經濟下，這麼辛苦、耗時的案件，會有多少律師願意接案嗎？還有人反諷說，許院長應該忘了先前律師的公益付出吧？

還有律師指出，許院長真是會說話啊，特別選在律師節，發表這樣的言論。