台中警取締改裝重機遭公審 10網友公然侮辱判拘役確定

陳姓男子不滿台中太平分局蔡姓警員取締改裝的大型重機車，在臉書粉專PO蔡員取締影片稱之「劣警」，吸引9名網友跟著罵「下西下井」、「拉雞」、「垃圾」，一審依公然侮辱判10人各拘役10日，二審認為網路發言留言應僅認，否則將眾口鑠金、千夫所指，認為陳等侮辱非善意，駁回確定。

檢警調查，陳男2020年12月27日收到鄭姓友人傳來影片，是太平分局蔡姓警員攔檢、開單舉發鄭騎重型機車過程，陳心生不滿轉PO到臉書「重車日誌-教士」粉絲專頁，並以標題「請大家盡量分享讓車圈看見台中市的劣警的模樣」文章，還辱罵蔡員劣警。

後來2名陳姓、謝姓、蔡姓、李姓、宋姓、高姓、朱姓及羅姓等9名網友，也紛紛留言稱「不要領納稅錢幹這下西下井的事」、「這警察ㄧ整個剛嗑完的樣子」、「拉雞基層」、「最G8的廢X警察」、「垃圾警察」、「我是你兒子都感到羞恥」及「無能警擾民」等。

台中地院一審時，陳等10人坦承留言但均否認公然侮辱，陳辯稱不是要侮辱警察，因民眾對員警惡意取締開單只能申訴維護權利，後續卻曠日費時才能平反，違反社會公平正義，希望替車主爭取權利。

另有網友說，這是公權力的迫害，相較執法人員，人民是弱勢的一方，且事後證明該張罰單是無效罰單，是針對人民被欺負的事撻伐。還有人稱，言論涉及公共事務評論，是希望警員執行公務可改正等。

一審認為，陳男轉貼影片雖未對警員指名道姓，但已標註太平派出所員警，影片也拍到警員清晰側臉，縱使對可受公評事評論，卻以公然侮辱方式為之，各依公然侮辱罪判均拘役10日，得易科罰金；陳和其他8人不服上訴。

台中高分院二審認為，陳等人雖辯稱是就警員開單可受公評一事評論，然現今網路發達，各種「意見」充斥網路，更應責以行為人較重的「善意義務」，在網路上謹慎發言，否則就會有「眾口鑠金」、「千夫所指」現象。

二審指出，陳男以「請大家盡情的分享讓車圈看見台中市的劣警的模樣」開頭，以劣警稱呼已有侮辱之意，其餘人也是用貶低他人粗鄙言詞，均非以善意發表言論，認為原審無違誤，駁回上訴，全案確定。