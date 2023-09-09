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行人地獄！台中公車撞死母嬰 伊拉克夫控司機殺人結果曝

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行人地獄！台中公車撞死母嬰 伊拉克夫控司機殺人結果曝

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中豐原客運陳姓司機去年底開公車貿然左轉，輾斃走斑馬線的李姓女子、嬰兒車中1歲男嬰，僅伊拉克籍季姓先生倖存，駭人「行人地獄」引起社會矚目，季也沈痛要求台灣重視交通運輸安全；法院以陳經行人穿越道不禮讓加重其刑，依過失致死罪判他1年4月，可上訴。

伊拉克籍的季男（32歲）和李姓妻子均為中國醫大畢業，2人在台認識交往結婚生下1名兒子，臉書上常PO出一家三口出遊的幸福照，一場車禍害他天倫夢碎。

檢方起訴指出，陳姓司機2022年12月7日深夜11點多，開公車經北區學士路、英才路口要左轉，季姓、李女一同推著嬰兒車走在行人穿越道上，陳男卻未注意貿然左轉迎面撞上一家三口，李女、男嬰當場慘遭輾斃，嬰兒車支離破碎，季手腕也受傷。

檢方訊時，陳坦過失，表示「真的沒有看到人」、「不是故意要去撞」；路口監視器也拍下事故畫面，檢方偵結依過失致死罪嫌起訴陳，且陳行經行人穿越道不依規定讓行人優先通行致人受傷及死亡，請法院依道路交通管理處罰條例第86條第1項，加重其刑至二分之一。

台中地院認為，李男開公車近行人穿越道，卻未禮讓造成死傷，依道交條例加重後，應構成刑法第276條、第284條汽車駕駛人行近行人穿越道不依規定讓行人優先通行而犯過失致人於死罪、過失傷害罪，考量李犯後自首予以減刑。

法院指出，李男未謹慎駕車貿然左轉肇事，造成季男妻子、小孩死亡，其創傷難以平息彌補，至今也無法和解，考量其過失情等一切情狀，依汽車駕駛人，行近行人穿越道不依規定讓行人優先通行，而犯過失致人於死罪，判他1年4月。  

另審理時，季男控訴陳男貿然左轉、撞人後沒立刻煞停，有殺人不確定故意，認為陳涉犯殺人罪嫌。陳堅稱「真的沒看到行人」；法院審酌，陳、季間無仇怨，難認有殺人動機，勘驗行車記錄器發現，陳煞停後10秒就下車關心，難認有殺人不確定故意。 

法院依過失致死罪判豐原客運陳姓司機1年4月徒刑。圖／報系資料照
法院依過失致死罪判豐原客運陳姓司機1年4月徒刑。圖／報系資料照
伊拉克籍季姓男子的妻子、1歲兒子慘遭公車撞死。圖／報系資料照
伊拉克籍季姓男子的妻子、1歲兒子慘遭公車撞死。圖／報系資料照
案發現場，嬰兒車遭撞支離破碎一地。圖／報系資料照
案發現場，嬰兒車遭撞支離破碎一地。圖／報系資料照

殺人 嬰兒 公車 行人地獄

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