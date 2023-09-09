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柔道教練何聰樂摔死7歲童 台中柔道委員會連帶賠182萬

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中柔道教練何聰樂不滿7歲黃姓男痛拒絕聽從做柔道招式，朝他不斷壓制、拋摔，害對方昏迷70多天仍不治，法院刑事依傷害致死罪判何9年定讞；黃母再對何、台中體育總會柔道委員會等求償1800萬元，民事認定何有過失，且何是委員會受雇人，判何、委員會應給付黃母182萬元，可上訴。

何聰樂（70歲）無柔道教練證，2015年起擔任台中市豐原體育館地下1樓台中市柔道館教練並無償教學，他明知黃姓男童年幼才剛赴道館學習基本動作如護身倒法等，卻安排他和另名已學習5年廖姓男童對摔。

何再命黃以柔道招式雙吊袖摔50，黃童拒絕何就以袈裟壓制他，並要廖童對黃童做雙吊袖45下，過程黃哭喊「我的腳、我的腳」、「我的頭、我的頭」，最後大罵何「教練是大笨蛋」，何又繼續摔黃10幾下害他嘔吐，繼續用丟體、過肩摔讓黃童的頭去撞地板。

黃童因此昏迷70多天仍死亡，法院認為，何聰樂身為教練，卻以殘忍或不人道方式懲罰，造成黃童小小年紀不幸去世，一、二審都依成年人故意對兒童犯傷害致人於死罪，判何9年，經最高法院駁回確定。

黃童母親再提民事訴訟，主張台中市體育總會、柔道委員會明知何無柔道教練執照，仍派他擔任豐原體育館教練，廖童朝他兒子重摔，父母應負監督管教責任，造成她痛失愛子，現在看到兒子用歪歪斜斜注音寫下的「媽咪我愛你」都成錐心刺骨之痛。

黃母提精神撫慰金1500萬元，連同醫藥、喪葬等費用，一共向台中市體育總會、柔道委員及廖的父母求償1803萬8169元。

何聰樂抗辯稱，難排除黃童當天進柔道場前頭部就已受傷，還說他自行去撞玻璃鏡，否認訓練過程導致；廖男父親則說，黃童傷亡是因何聰樂摔了多次，和他們無關。

台中市體育總會說，不知柔道委員會、何聰樂有柔道教學活動；柔道委員會則稱，黃童參加的課程非他們舉辦，否認借用場地和事故有因果關係。

民事庭認為，何明知黃童已表明不適、拒絕訓練仍強摔他，見其嘔吐又繼續摔才致死，應負侵權責任，且何的名片上有「台中市體育總會柔道委員會基層訓練站」、「台中柔道館」，其道館還是由柔道委員會向教育局租用，顯見何是柔道委員會受雇人，應付連帶損害賠償。

法院審酌，黃母精神撫慰金以150萬元為適當，加上喪葬、醫藥及扣除已領犯罪被害補償金63萬元，一共判處何聰樂、柔道委員會，應連帶給付黃母182萬8960元。

柔道教練何聰樂摔死7歲黃姓男童，刑事判9年定讞，民事判何、台中體育總會柔道委員會應給付黃母180萬元。圖／取自臉書
柔道教練何聰樂摔死7歲黃姓男童，刑事判9年定讞，民事判何、台中體育總會柔道委員會應給付黃母180萬元。圖／取自臉書

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