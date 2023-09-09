屏東男嫌鄰居吵 朝人住家潑糞、丟雞蛋還砸爛雨遮

屏東市皮姓男子與劉姓女子隔牆比鄰，他不滿對方晚上傳出噪音，心生不滿朝劉女住處丟雞蛋又潑糞，還將寫有「豬狗不如、砸碎」等辱罵字句的紙板懸掛於對方2樓防盜鐵條上，再於去年2月於持不明器物破壞劉女住處的雨遮，遭忍無可忍的劉女向檢方提起告訴，案經屏東地方法院審理，依毀損他人物品罪，判皮男拘役20天，得易科罰金，可上訴。

劉女證稱，她與皮男是鄰居關係，雙方間無任何仇恨或糾紛，但住家自2019年6至9月間遭對方潑水、丟雞蛋、潑不明液體又潑糞，2樓防盜鐵條上於去年2月還遭皮男懸掛寫著「變態偷窺狂、有病、豬狗不如、砸碎」等字句的紙板。

「一直找我們家麻煩，到最後就開始破壞雨遮」，她說，去年2月凌晨聽聞巨大聲響，從監視器畫面看到皮男持鐵鎚從他家的窗口伸出來，朝自家雨遮重擊，造成雨遮破洞，遇雨會漏水。

皮男於訊問期間矢口否認犯行，辯稱劉女住處2樓的雨遮在案發前就已經損壞，破洞並非他造成。然而，經法院調閱劉女住家監視器畫面顯示，皮男確實曾向劉女住家潑灑穢物、放置寫有辱罵字句的紙板，有伺機報復動機，而他破壞對方雨遮的行為也被拍下。