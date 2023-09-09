家中宛如金庫⋯現金四處塞 新竹縣府官員涉貪遭收押

新竹縣府天坑涉貪案越查越驚人，傳出檢調在工務處長江良淵多個住處搜出大批現金，除了水管藏百萬，就連衣櫃、書桌現金都多到滿出來，金額總數高達驚人的上千萬元，令調查人員看傻眼，羈押庭從昨晚起連夜審理，江良淵在今晨2點28分經法院裁定羈押禁見獲准。

新竹地檢署表示，涉案4人均已羈押禁見獲准，羈押庭從昨晚7點30分召開，由3名檢察官到庭論告，先後經新竹地方法院法官裁定，在昨晚9點24分首先獲准羈押禁見劉姓廠商、11點59分羈押禁見盧姓廠商，今晨0點25分羈押禁見黃姓公務員，2點28分羈押禁見新竹縣府工務處長江良淵。

據了解，新竹縣府工務處涉嫌在竹北天坑案中收賄，檢調前天持搜索票大肆搜索新竹縣府工務處辦公室，同時傳出在江良淵新竹住處水管內搜出上百萬元現金，因此檢方進一步傳喚劉姓、盧姓廠商到案說明，經漏夜訊問，認定4人罪嫌重大，且有勾串、滅證之虞。

檢調人員因在江良淵新竹住處先搜出上百萬元現金塞在排水管內，懷疑不止如此，因此又同步搜索江良淵位於台中的住宅，沒想到仔細搜索下竟傳出搜出高達上千萬元現鈔，連書桌抽屜、衣櫃都被現金塞爆，還發現可疑筆記本，上頭詳細記載收受款項金額及地點。

江良淵曾任新竹市政府建築管理科技士、科長及內政部中部辦公室技正，在進入新竹縣府後，一路高升到工務處副處長一職，又因前工務處長林鶴斯同樣涉貪，江良淵因此受命接任新竹縣府工務處長，但才僅僅一年多，就遭到檢調搜查。