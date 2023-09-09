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台中毒駕2死 家屬不服喊上訴

聯合報／ 記者曾健祐／台中報導

台中地院國民法庭。記者曾健祐／攝影
台中地院國民法庭。記者曾健祐／攝影
男子劉俊龍毒駕在台中市區亂竄釀2死1傷，是中部首件由國民法官審理案件，儘管檢方力陳加重理由求刑22年，被害家屬也泣訴判無期，台中地院合議庭密集審理兩天，評議逾兩小時後，昨依危險駕駛致死等罪判劉男12年徒刑，由於與檢方求刑落差相當大，台中地檢將研議是否上訴。

律師黃逸哲表示，全案奪走2條人命，家屬對於一審判刑12年難以接受，會請求檢察官上訴。

劉俊龍今年1月14日在市區毒駕撞死葉姓男子、連姓女子，國民法庭審理時，劉男全部認罪，並表示是因被昔日獄友戴綠帽，氣憤下吸食安非他命釀禍，對被害人家屬很抱歉，但無力賠償。

公訴檢察官張凱傑、黃芝瑋以簡報搭配監視器畫面，還原劉俊龍5分鐘內在市區狂飆3公里，連闖10個紅燈、逆向5處，播放到撞擊被害人瞬間，有國民法官面色凝重，皺眉一臉難以置信，當提示遺體照片時，審判長讓家屬先行離席，避免目睹衝擊性畫面。

葉男的女兒淚訴，爸爸辛苦扶養她成人，父女相依為命，現在回家剩一片死寂，希望法官判劉子龍無期徒刑；連女姊姊也痛斥，劉男害他們一家破碎，判20年都不夠，她昨天還穿著妹妹衣服到庭，願帶著妹妹氣息聽檢察官論罪。

檢方建議依危險駕駛致死、肇事逃逸罪，各判處劉男18年、6年徒刑，兩罪合併應執行20至22年；合議庭審酌後，各判劉男10年、3年徒刑，兩罪應執行12年。

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國民法官 檢察官 毒駕 監視器

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