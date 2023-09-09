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五互非法吸金220億 遭控假切割

聯合報／ 記者王昭月／高雄報導

高雄五互集團涉嫌吸金逾220億，自救會不滿集團遭扣押土地仍能營利卻不還錢，昨早集結抗議。記者王昭月／攝影
高雄五互集團涉嫌吸金逾220億，自救會不滿集團遭扣押土地仍能營利卻不還錢，昨早集結抗議。記者王昭月／攝影
殯葬業起家的高雄五互集團，旗下龍海生活事業推銷消費型契約，涉非法吸金達220億，今年7月遭檢調搜索後宣布倒閉，估計2萬人及其家庭受害，痛陳受騙數百萬到數千萬不等。昨近30名受害人到五互「起家厝」鴻德生命禮儀大樓前抗爭，指控鴻德與與母集團假切割，既仍營業就應還錢，要求政府查金流，要真相，但鴻德生命事業負責人未回應。

高市府經發局推稱，五互從事殯葬業，主管機關歸民政局，但殯葬處表示，五互早在96年8月底即廢止資格，從來就不是合法殯葬業，之後轉營龍海生活事業，從生命契約賣到生活商品包羅萬象，龍海曾被開罰，全案已起訴，進入司法程序。

五互龍海受害自救會發言人陳嘉笙說，鴻德是五互第1家子公司，負責人是老闆陳秋白次子，大兒子掌管的龍海生活事業已判刑。公司單月營業額達5、6億元，但7月檢調僅查扣到2400萬元現金，被凍結的76筆土地有的借貸2胎、3胎，「倒閉前已做好預謀性掏空」。

自救會指出，殯葬業起家的陳秋白，2010年成立五互集團，擴充事業群，長子掌理龍海生活事業擴及餐飲、旅遊、保全、醫療等，販售每張5萬起跳的消費型契約，持有者可消費扣款，不消費者滿期會有一筆增值金，公司由此模式吸金逾220億，受害者逾2萬人，集團當初規畫消費型契約時就有違反銀行法疑慮，政府卻不察。

受害蔣婦說，她經友人介紹買五互契約，本想全家投資後可當養老金，卻被吸走2300萬。另名女業務痛訴，自己含客戶被「詐」金額高達5700萬。高齡92歲呂翁說，當初替已百歲母親買生命契約，集團不認帳，不知該怎麼辦。

自救會 吸金 養老金 保全 掏空

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