國民法官判決讓家屬「難以接受」 毒駕2死判12年要上訴

男子劉俊龍毒駕在台中市區亂竄釀兩2死1傷，是中部首件由國民法官實際審理案件，儘管檢方力陳加重理由求刑達22年，被害家屬也泣訴應判無期，台中地院合議庭今判劉12年；對此被害家屬坦言奪走2條人命判12年「難以接受」，將和律師討論後請求檢察官上訴。

告訴代理人、律師黃逸哲指出，全案奪走2條人命，家屬對於一審判刑12年難以接受，但因尚未看到具體量刑理由，後續會請求檢察官上訴。

黃逸哲表示，國民法官新制上路後，各地院可參考的判決案例尚不多，加上今天宣判後仍不清楚國民法庭合議庭量刑的具體理由，但因和檢察官求刑20至22年相差甚遠，家屬希望至少刑度和接近檢方求刑，因此收到判決書後一定會上訴。

台中地院合議庭由審判長兼受命法官唐中興、陪席法官陳培維、李怡真，及六名國民法官組成，今下午依以他法致生往來危險因而致人於死罪、駕駛動力交通工具致人死亡而逃逸罪，各判劉男有期徒刑10年、3年，應執行12年。

台中地檢署公訴檢察官張凱傑、黃芝瑋蒞庭時，除援引類似判例，並主張依道交條例、累犯及刑法57條等加重，建議各依危險駕駛致死、肇事逃逸罪，各判18年、6年，兩罪合併應執行20至22年。

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