台南雙警命案「師大數學哥」辱警不起訴 家屬將提再議

台南雙警命案震驚全國，網紅「師大數學哥」吳姓男子案發後語出驚人表示「被砍死是自己活該」等言論，引起網友砲轟，遭警方依公然侮辱等罪嫌送辦，經新北檢偵辦後做出不起訴處分，兩警家屬不服將提再議。

台南凃明誠、曹瑞傑兩名員警因公殉職，讓社會大眾不捨、難過，但吳男在臉書發表仇警言論，遭移送法辦。事後，他在父母親陪同下到案說明，並發出道歉聲明，承諾日後會謹言慎行。

案經新北檢檢察官偵辦後做出不起訴處分，兩警家屬昨天接獲不起訴書，均不服其結果，將委由告訴代理人律師在期限內提出再議。

台南地院下午再召準備庭，針對凶嫌林信吾有無教化可能再送鑑定一事，林的律師團認為應由檢方負舉證責任，依現有卷證資料無法證明林有無教化可能。林信吾本人說「沒有意見」。

檢方指出，檢方對林信吾求處死刑，是綜合相關卷證，而非單一有無教化可能作為單一考量，況且目前沒有實質有效驗證方式，並不是檢方不負舉證之責。

兩警委任律師認為，林有無教化可能，本身即因前案矯正再犯，已說明其無教化可能，同時，林如何舉證林有無教化可能，實際上林經教化再犯最嚴重情節案件，實不需再送任何機關鑑定。

凃大姊說，林在相關鑑定報告提及，對其教誨過程毫無印象，這次就是從外役監逃跑，還準備刀子，是預謀犯罪。

凃二姊哽咽說，明誠、瑞傑兩人是身著警察制服代表國家行使公權力，非同小可，而判決結果對社會影響甚鉅，深信做錯的事會有其相對應、應有的處分，司法也會還其公平、正義，這也她每次到庭參與審理僅存的信念。台南市第二分局也派員到場全程陪同家屬。