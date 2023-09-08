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影／大膽竊贓 連地檢署宿舍鐵門也敢偷 判刑5月

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導

從事撿拾回收的蘇姓男子去年大膽將新北地檢署宿舍鐵門偷走，新北地院日前依竊盜罪判刑5月，得易科罰金15萬元，可上訴。

判決指出，蘇姓男子（48歲）於2021年6月中開車行經鶯歌區文化路一間旅店，見店門旁價值1 500元鋁梯無人看管，趁無人注意之際，徒手偷走子，2021年7月在樹林區俊英街見社區前，有ㄇ型鐵管2支無人看管，再度下手偷走。

去年4月底行經新北市土城區金城路新北地檢署檢察官職務宿舍外，發現一扇價值1萬元的鐵門無人看管，趁無人注意之際，徒手竊取並裝載在汽車車頂，得手後隨即駕車逃逸，當天以1400元代價變賣給不知情資源回收廠。

新北土城警方獲報調閱監視器循線查獲蘇男到案，依竊盜罪嫌移送新北地檢署偵辦，新北地院日前日前依竊盜罪合併判刑5月，得易科罰金15萬元，仍可上訴。

從事撿拾回收的蘇姓男子去年大膽將新北地檢署宿舍鐵門偷走，日前為新北地院判刑5月。記者王長鼎／翻攝
從事撿拾回收的蘇姓男子去年大膽將新北地檢署宿舍鐵門偷走，日前為新北地院判刑5月。記者王長鼎／翻攝
從事撿拾回收的蘇姓男子去年大膽將新北地檢署宿舍鐵門偷走，日前為新北地院判刑5月。記者王長鼎／翻攝
從事撿拾回收的蘇姓男子去年大膽將新北地檢署宿舍鐵門偷走，日前為新北地院判刑5月。記者王長鼎／翻攝

竊盜 宿舍

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