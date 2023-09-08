詐騙所得收購木雕、茶具、長桌成立藝品店 男子遭逮全數法拍

屏東一名藝品店老闆犯詐騙案件，以犯罪所得於東港鎮成立一間藝品店，店內數10尊木雕像商品遭檢方扣押，被行政執行署屏東分署法拍，包含孔明、劉備等三國演義經典人物，及聚寶盆、財神、各式木桌與茶具等，將於下周三辦理拍賣，有意競標的民眾可先預約至店內挑選，於拍賣當天上午9點半至分署領取號碼牌，再行競標喊價。

行政執行署屏東分署表示，該藝品店內木雕種類琳瑯滿目，有莊嚴威武、造型各異的12尊關公像，及適合開店做生意的聚寶盆與財神木雕，還有三國演義裡的孔明、劉備、趙雲、司馬懿等經典人物，另有胡桃木、巴花木等不同材質的7張木桌，以及柚木泡茶長桌、各式不同品牌茶具、電腦桌機等共59項動產。

屏東分署指出，將於下周二上午10點半至12點開放民眾至店內觀覽，有意購買的縣民可於下周一下午5點以前電洽承辦書記官預約帶看，也可至分署官網瀏覽照片或線上觀看鑑賞影片，拍賣當天上午9點半至10點到分署持證件登記領取號碼牌，就可以在上午10點開始競標喊價，用現金或信用卡把喜歡的藝品帶回家。