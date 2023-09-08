台中毒駕釀2死...檢方求重判22年 國民法官判12年

台中首件由國民法官實際審理案件今宣判，男子劉俊龍毒駕在市區亂竄釀2死1傷，檢方主張多項加重，求刑20至22年，合議庭今判12年，刑度落差相當大，檢方研議後決定是否上訴；有國民法官也分享，原收到通知覺得「很擾民」，實際參與才知是人生新的體驗，覺得自己來對了。

劉俊龍今年1月14日毒駕在市區連闖10個紅燈，撞死葉姓男子、連姓女子，為台中地院收案第7件國民法官案件，但因前幾案仍在協商、準備程序，本案經昨、今密集審理後，超車成中部首件國民法官實際審理、宣判案件。

台中地檢署依刑法第185條第2項危險駕駛致死、同法185之4條肇事逃逸等起訴劉男，主張應依道交條例、累犯及刑法第57條等，多項加重其刑，且找不到任何減輕事由，認為犯危險駕駛致死經加重後應判處18年，犯肇事逃逸加重後應判6年，建議合議庭2罪訂合併應執行刑20至22年。

台中地院合議庭今下午3點23分宣判，依刑法第185條第2項危險駕駛致死、同法185之4條肇事逃逸，各判劉男10年、3年，2罪應執行12年，與檢察官求刑20至22年，相距甚遠。

宣判後，合議庭審判長兼受命法官唐中興、陪席法官陳培維、李怡真，另有3位國民法官參與記者會出面說明；司法院長許宗力等人也到場參加。

唐中興表示，過去審判由檢方卷證、起訴書一併送，新制不併送以免預斷、有不利被告想法，國民法官加入後有不同看法、量刑意見；他也坦言，這次審判第一次感受到「天氣是如此重要」，之前颱風來他心情七上八下，很擔心程序被迫調整茲事體大，所幸國民法官都有按期到庭。

陪席法官陳培維說，本件案情相對單純，最糾結在於量刑，被告雖有點疑慮但完全認罪，辯護人若針對被告利益攻防，可能會有不一樣的結果，也佩服兩位公訴檢察官功夫十足、做足準備。他直言很贊同這套制度，也建議司法院研擬配套，讓國民法官不受職業法官影響，反應真正民意。

陪席法官李怡真也說，這次最大挑戰在於如何有限時間讓一般素人了解法條，所幸國民法官都非常專注，評議聽見別人不同想法也讓她反思。

1號國民法官坦言，第一次接觸國民法官這訊息讓她反彈，覺得「怎麼這麼擾民」打壞她生活的步調，但實際參與覺得自己來對了，是個人生的體驗。5號國民法官認為，審判中資訊量大，很多是他的知識盲區，經審判長釋疑才能了解。

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