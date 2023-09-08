新竹縣府天坑案爆收賄疑雲 天坑旁住戶直呼「不意外」：前幾年就見端倪

新竹縣府工務處爆出涉嫌在竹北天坑案中收賄，處長江良淵家中更被檢調搜出百萬元現金藏在水管中，4人今晨遭聲押。對此受天坑首當其衝的社區大樓代表直呼「完全不意外」，更指出早在前幾年就覺得縣府與建商間怪怪的，如今終於有檢調介入調查，盼徹查到底。

引發竹北天坑的豐采520建案，其建商豐邑建設今陸續再遭民代質疑與新竹縣府間有不正當往來，尤其江良淵家中傳搜出大批現鈔，立委王婉諭更質疑縣長楊文科「是不是跟豐邑建設水乳交融」，受到天坑影響的大有可為社區住戶聽聞縣府官員收賄，更是在社區群組內炸鍋議論，有住戶更表示「非常焦慮」。

大有可為社區代表指出，對於新竹縣府遭檢調搜索查辦「完全不意外」，因為從豐采520起造起就爭議不斷，從建築原始設計從13樓直接衝高到近120公尺高，再到環評涉嫌放水規避，縣府始終都是一句「依法行政」來回應居民，令居民十分無力，直到接連發生天坑案才引起社會關注。

至今豐邑建設仍未與社區住戶達成共識或鄰損賠償，但住戶仍強調必須要先有真相調查，再來討論賠償，因為必須要查清楚到底是什麼原因導致天坑發生，不能總是地塌了填補完就沒事，如果沒有搞清楚原因，難保下次不會再發生路塌，甚至樓倒。

大有可為管委會訴求，縣府與建商應該負起調查真相的責任給居民一個交代，並且因昨晚大直公寓傾倒案又再度引發居民疑慮，希望不要只是在豐采520建案外的道路做透地雷達檢測，應直接派專家到周邊大樓的地下室檢測，才能確認周邊各大樓底下有沒有被掏空，釐清近年周邊地層沉降的問題。

大有可為社區委任律師詹晉鑒表示，明天大有可為社區將召開區權會，區權會上將由社區住戶進一步討論下一步動作。社區住戶則對新竹縣府官員遭聲押表示「大快人心，很開心終於檢調聽見住戶的心聲，終於有人可以好好查辦這件事的重重黑幕了」。