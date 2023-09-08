南投抽選3千名備選國民法官 選任不到庭將罰3萬元

南投縣政府今天舉辦113年備選國民法官初選名冊隨機抽選程序，民政處長林琦瑜從39萬多名符合資格縣民中，以電腦隨機抽選出3000名備選名單，作為明年度南投地方法院選任國民法官基準。

南投地方法院庭長陳宏瑋說，以往司法案件審理都是由法官判決，常與人民對司法期待有落差。國民法官法實施後，部分案件由國民法官與專業法官組成合議庭，充分檢視案卷與討論，透過檢辯雙方攻防，共同決定有罪、無罪以及刑責，讓判決更符合人民期許。

他說，具備積極資格的國民都可能被選任為國民法官，個資及相關案卷都會嚴格保密，並與警方合作確保國民法官人身安全，如有照顧幼兒、長輩等需求，也有配套措施。

但有民眾因為家庭、經濟等因素，希望免除擔任國民法官責任。不過國民法官屬於國民義務，若無正當理由，卻在國民法官選任日未到庭，依國民法官法第99條可處3萬元以下罰鍰。但年滿70歲以上者、教師、學生、有重大疾病等條件者，可向法院說明理由後，表明拒絕擔任國民法官。

林琦瑜說，依國民法官法第12條規定：「年滿23歲，且在地方法院管轄區域內繼續居住四個月以上的國民，有被選任為國民法官、備位國民法官之資格。」由縣市政府以隨機抽選方式選出備選國民法官初選名冊，送交地方法院進行選任程序。

113年備選國民法官初選名冊，依南投縣設籍人口數47萬7993 人，具備積極資格39萬3372人，今天自戶政資訊系統以電腦隨機抽選3000人供南投地方法院選任，有機會與法官一起在法庭審案，開啟台灣司法新頁。