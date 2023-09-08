警察扮嫖客查「抓龍筋」性交易逮2女 法官：釣魚偵查合法

林姓、鄭姓女子在養生館與男客從事半套性交易，警察喬裝嫖客上門探路，伺機搜索查獲，2名女子各裁罰1500元。林女、鄭女聲明異議，台北地院認為，警方使用「釣魚偵查」法，執法沒有違反人權，屬於誘捕偵查，裁定駁回。

2023年5月30日21時30分，台北市警萬華分局員警持法院核發的搜索票，到轄內某男女時尚養生館搜索，查獲林女、鄭女以1800元與男客從事半套性交易，各裁處她們1500元，林女、鄭女不服，向法院聲明異議。

林女異議說，她當天20時30分就下班回家，不可能在店內與人性交易，更不可能在返家途中收取性交易費用。

鄭女說，警方當場沒有查獲事證，單以相關人指證就認定她從事半套性交易，強調警詢筆錄沒有證據能力，她要異議。

法院調查，林女辯稱沒有與男客從事性交易，不過男客稱，警方在康定路、武昌街口將他攔查時，他坦承在養生館4樓與「10號小姐」從事半套性交易、支付500元，男客承認按摩小姐直接幫他按摩生殖器。

法官認為，男客也因性交易遭裁罰1500元，他作證沒有虛偽陳述的必要，證詞應屬真實可信，林女請求撤銷1500元罰鍰，並無理由。

就鄭女異議部分，法官認為，依警方職務報告的探訪譯文，探訪人員當天先喬裝一般男客進入養生館，鄭女說「帥哥，你第一次來，我跟你講，我這邊有幫人抓龍筋，可以齁」，喬裝客人的警察說「可以，可以」，隨後鄭女開始服務，鄭女確實有在館內從事性交易。

裁定指出，刑事偵查技術上的「釣魚偵查」，未違反基本人權，屬於誘捕偵查，依探訪譯文顯示，探訪人員沒有主動詢問有無性交易，沒有違法，鄭女辯稱警方作的警詢筆錄沒有證據能力，不足採，她請求撤銷處分無理由，應予駁回。