快訊

遭爆住5千萬豪宅 高虹安今公布男友租約與匯款紀錄

力積電黃崇仁：假如我是台積電董座 美國投資案我會採拖延戰術

毒駕釀2死1傷 國民法官判刑出爐！台中地院判12年

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中男子劉俊龍毒駕在市區亂竄釀2死1傷慘劇，是台中地院首件由國民法官實際審理案，今、明兩天密集審理後，合議庭包括3名職業法官、6名國民法官經評議後，今下午依公共危險致死、肇事逃逸等罪，一共判劉男有期徒刑12年，可上訴。

全案合議庭為審判長兼受命法官唐中興、陪席法官陳培維、李怡真及6名國民法官審理，經7月21日1次準備程序，昨天9月7日下午2點15分至5點審理，及今上午9點至11點55分繼續科刑辯論後，中午由3名職業法官、6名國民法官評議。

合議庭今下午宣判，依刑法第185條第2項危險駕駛致死、同法185之4條肇事逃逸，判10年、3年。

公訴檢察官張凱傑、黃芝瑋蒞庭建議，應依道交條例、累犯及刑法第57條量刑因子，多項加重，且找不到任何減輕事由，認為劉犯危險駕駛致死經加重後應判處18年，犯肇事逃逸加重後應判6年，建議合議庭2罪定合併應執行刑20至22年。

劉俊龍毒駕釀2死1傷慘劇，檢察官建議國民法官合議庭判他22年。圖／報系資料照
劉俊龍毒駕釀2死1傷慘劇，檢察官建議國民法官合議庭判他22年。圖／報系資料照

國民法官 毒駕 檢察官

延伸閱讀

毒駕2死檢建議重判22年！台中首件國民法官下午3點宣判揭曉

獄友戴綠帽毒駕2死1傷 中部首件國民法官開審座無虛席

嘉義女不堪長照壓力悶死父親適用國民法官法 嘉義地院分案確定

獨／台中地院法官被案量壓垮...上月底辭職轉行當律師

相關新聞

毒駕2死檢建議重判22年！台中首件國民法官下午3點宣判揭曉

台中男子劉俊龍毒駕在市區亂竄釀2死1傷慘劇，是台中地院首件由國民法官實際審理案，今、明兩天密集開庭，被害家屬淚灑法庭，請...

警察扮嫖客查「抓龍筋」性交易逮2女 法官：釣魚偵查合法

林姓、鄭姓女子在養生館與男客從事半套性交易，警察喬裝嫖客上門探路，伺機搜索查獲，2名女子各裁罰1500元。林女、鄭女聲明...

毒駕釀2死1傷 國民法官判刑出爐！台中地院判12年

台中男子劉俊龍毒駕在市區亂竄釀2死1傷慘劇，是台中地院首件由國民法官實際審理案，今、明兩天密集審理後，合議庭包括3名職業...

警要開單機器故障遭叨「兩光」控侮辱 婦人埋怨有據無罪確定

潘姓婦人開車跨越分向限制線，遭新北市海山分局交通分隊蕭姓警員攔查並開單，但蕭的「小電腦」故障，請同事支援，潘婦氣結「不確...

繼承亡母透天厝17天就想賣掉 他欠18萬罰單秒被查封

台中吳姓男子因酒駕拒測遭開罰18萬元，但他堅持不繳納、經通知也消極拒出面，行政執行署台中分署起初因吳男名下無任何財產難以...

私審幼兒園學童 前檢座告蘋果日報組織犯罪等罪 檢不起訴

曾任檢察官的律師林俊佑，2018年間因懷疑女兒在學校遭霸凌，竟帶著警察直闖幼兒園私審學童，被起訴及懲戒後，離譜行為事後遭...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦