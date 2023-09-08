毒駕釀2死1傷 國民法官判刑出爐！台中地院判12年

台中男子劉俊龍毒駕在市區亂竄釀2死1傷慘劇，是台中地院首件由國民法官實際審理案，今、明兩天密集審理後，合議庭包括3名職業法官、6名國民法官經評議後，今下午依公共危險致死、肇事逃逸等罪，一共判劉男有期徒刑12年，可上訴。

全案合議庭為審判長兼受命法官唐中興、陪席法官陳培維、李怡真及6名國民法官審理，經7月21日1次準備程序，昨天9月7日下午2點15分至5點審理，及今上午9點至11點55分繼續科刑辯論後，中午由3名職業法官、6名國民法官評議。

合議庭今下午宣判，依刑法第185條第2項危險駕駛致死、同法185之4條肇事逃逸，判10年、3年。