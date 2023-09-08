警要開單機器故障遭叨「兩光」控侮辱 婦人埋怨有據無罪確定

潘姓婦人開車跨越分向限制線，遭新北市海山分局交通分隊蕭姓警員攔查並開單，但蕭的「小電腦」故障，請同事支援，潘婦氣結「不確認好配備再執勤」，脫口「你怎麼那麼兩光」，被依妨害公務罪送辦。一審認為蕭執勤確有疏忽，潘婦就具體事實表達意見非犯侮辱罪，判無罪；台灣高等法院指警方製單過久是事實，駁回檢方上訴確定。

潘姓婦人2022年7月30日晚間7點多因開車跨越分向限制線而遭蕭姓警員取締，但罰單遲遲開不出來，她詢問「為何要這麼久？」蕭答稱「機子壞掉了」。潘婦質疑蕭執勤的SOP太過輕率、隨便，說出「你怎麼那麼兩光」、「你有夠兩光ㄟ」、「書讀好一點啦」等話語，蕭指潘婦涉犯刑法對於公務員依法執行職務時當場侮辱、公然侮辱罪嫌，新北地檢署偵結後起訴。

對於說出「兩光」等話語，潘婦否認是公然侮辱，稱是針對這件事情表達想法，並非要侮辱蕭，何況她也沒有叫囂；至於會說「書讀好一點啦」，是因為她覺得對方沒有認真讀熟他應該做的事情。

新北地院指出，「兩光」用於形容人時，是指「精神渙散，漫不經心」，雖是負面用語，但非必然含有侮辱之意。當時蕭姓警員的開單設備損壞，請同事送來支援，潘婦說「你今天要執勤，你就趕快，你東西要備齊，你懂嗎？」「我時間我很趕，我哪裡不對，我讓你開單，可是你東西你沒有備好，我還在這邊等你。」語氣沒特別激動，而是對蕭沒準備好開立罰單設備、耽誤時間表達不滿，不構成侮辱。

此外，警政署署長電子信箱回覆潘婦陳情稱「蕭未於勤前檢視裝備是否能正常運作，使您在場等候多時，該局業予行政處分在案，並將加強教育員警溝通技巧及注意裝備使用紀律，避免是類情事再次發生」、「另員警執勤中電子舉發設備故障部分，已責由該局海山分局加強宣教，執勤前應檢測是否可正常運作外，仍應攜帶紙本舉發違反道路交通管理事件通知單備用」，新北地院認定蕭執行勤務確實有疏忽，判潘婦無罪。

檢方上訴，高院依據事發時的錄影檔案，認為潘婦的抱怨有事實背景基礎，就算聽了不舒服，也與純粹對人不對事的謾罵、攻擊人格有別，檢方上訴擷取雙方對話片段，忽略完整事件脈絡，並不足採，駁回確定。

依據事發時的錄影，顯示雙方對話如下： 潘婦：我為什麼要在這邊跟你耗時間？你不覺得你莫名其妙嗎？我哪一點不對？你可以呈，呈打去，去法院上，是你今天執勤，好不好？我時間我很趕，我哪裡不對，我讓你開單，可是你東西你沒有備好，我還在這邊等你。 警員：嘿。 潘婦：你要請同事送來，啊你說對不對，我趕你，難道不對嗎？ 警員：嗯？我沒有說妳不對呀，我是說妳怎麼會說我兩光呢？嗯？所以妳說我兩光是對的嗎？我問妳？ 潘婦：你要值勤，你的東西你就要備好。 警員：嘿。 （警員走向另一名騎車來的女警，借用電子舉發設備） 警員：借我一下喔，我等一下還妳。要小心唷… 我的小電腦，Thank you，我的小電腦壞掉了。