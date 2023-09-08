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繼承亡母透天厝17天就想賣掉 他欠18萬罰單秒被查封

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中吳姓男子因酒駕拒測遭開罰18萬元，但他堅持不繳納、經通知也消極拒出面，行政執行署台中分署起初因吳男名下無任何財產難以執行，近期卻發現他剛繼承亡母1棟數百萬的頭天厝還企圖變賣，立即予以查封，吳擔心房子遭法拍1周後就繳清欠款。

台中分署指出，吳男2021年在東勢區酒後騎機車被攔查，但當下因拒絕酒測經警方開單後裁處18萬元，吳收到罰單置之不理，2022年6月再被移送分署執行。

但經查，吳男名下沒有任何房產、車子，也無薪資存可供強制執行，加上多次通知吳男到場說明財產狀況、清償能力或辦理分期，他都完全不理會，造成案件1年多來毫無進度。

吳男雖態度消極，執行官密集持續清查他財產增加狀況，發現吳今年因母親過世，於8月15日才剛剛繼承母親名下1棟位於東勢區無貸款的透天厝，粗估整棟價值數百萬元。

執行官也發現，吳男才剛繼承母親透天厝17天，竟然就疑似為了變產換現，打算出售房子並準備做移轉登記給買家。

台中分署得知後緊急在吳男將透天厝轉移給買家前，8月24日函請當地地政事務所將該房產查封，阻止吳男脫產後又繼續不繳罰款，吳得知遭查封難以逃避，為保全房子隨即在1周後就繳清18萬元欠款。

吳男（右）才繼承母親透天厝17天就想變賣，卻因欠18萬元罰單沒繳遭查封，吳1周後就繳清欠費。記者曾健祐／翻攝
吳男（右）才繼承母親透天厝17天就想變賣，卻因欠18萬元罰單沒繳遭查封，吳1周後就繳清欠費。記者曾健祐／翻攝

透天厝 財產 房子

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