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私審幼兒園學童 前檢座告蘋果日報組織犯罪等罪 檢不起訴
曾任檢察官的律師林俊佑，2018年間因懷疑女兒在學校遭霸凌，竟帶著警察直闖幼兒園私審學童，被起訴及懲戒後，離譜行為事後遭免職並判刑易科罰金。但他認為目前已停刊的前蘋果日報報導不實，對該報香港母公司、社長、總編及撰文記者提告涉犯組織犯罪條例、個資法及妨害名譽等罪，台北地檢署今將7人全部不起訴。
2018年6月間，林俊佑懷疑女兒在校遭霸凌，校方卻未妥善處理，竟動用檢察官職權，率領刑警直接衝進幼兒園「辦案」，訊問2名該校幼童，引起軒然大波。事後林男遭花蓮地檢署起訴，法院依強制等罪判刑4月，可易科罰金。
為此，法務部檢察官人事審議委員會決議將他停職處分；監察院也在2018年9月通過彈劾林，隔年職務法庭判決免除檢察官職務，林俊佑於是轉任律師。
林俊佑認為，當時蘋果日報對於他私審幼童相關報導誇大不實，且使他個資曝光，導致他被懲處，於是對蘋果日報香港母公司、社長、總編及撰文的花蓮與司法記者提告。檢方調查後，認為全案與公益有關，罪嫌不足將7人不起訴。
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