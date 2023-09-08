毒駕2死檢建議重判22年！台中首件國民法官下午3點宣判揭曉

台中男子劉俊龍毒駕在市區亂竄釀2死1傷慘劇，是台中地院首件由國民法官實際審理案，今、明兩天密集開庭，被害家屬淚灑法庭，請求法官判無期徒刑，勿讓劉再出來害人，就連劉的兒子都稱爸爸是「家裡的米蟲」，檢察官主張多項加重，建議合議庭判劉男20至22年，全案下午3點宣判。

台中地院今上午9點開庭，並就科刑資料詢問，公訴檢察官黃芝瑋問劉男前科、家庭關係，和兒子相處情況，及經濟來源等，劉表示自己之前都監獄關，很對不起兒子，現在都各過各的，劉子則形容爸爸是「家裡的米蟲、累贅」，發酒瘋和阿嬤要不到錢就亂罵，對此劉男都沒意見。

劉男也稱，他長期精神疾病，這次是因同房獄友先出去後，卻和他同居女友在一起，自己遭背叛戴綠帽才吸毒肇事，但檢方出示他就醫紀錄，顯示劉男因失眠、焦慮及重鬱等就醫，但僅就醫1、2次，醫院難以評估，就連劉在監時至培德醫院就診也自行斷藥。

4號國民法官也詢問劉，既然你知道有病，卻又不定期就診還自行斷藥，得知遭女友背叛為何要去吸毒，而不是去看醫生治療？劉則堅稱都有定期回診、服藥，認為檢方出示紀錄不實。

科刑意見表示時，死者葉男女兒淚訴，她來自單親家庭，爸爸辛苦扶養她成人，父女相依為命，去年爸爸剛退休，為了支撐家計仍去進修考照，彼此不像長輩而是朋友，爸爸也是唯一給她所有愛的人，她害怕去想像父親遭受的痛苦，現在回家剩一片死寂，請求合議庭判劉男無期徒刑。

另名死者連女的哥哥說，她2個妹妹遭撞一死一傷，死者小妹是家中最貼心的人，事發前一家才準備去北海道，這個願望卻再也不能實現，過年時家家圍爐，他們卻是在殯儀館、醫院處理後事，痛斥劉男一堆前科、罔顧人命，就算判個20年也不夠，請求別再讓劉男再出來。

連女姐姐也說，這兩天開庭她都穿著妹妹衣服到場，希望能帶著妹妹的氣息到庭聽檢察官論罪，更批劉男一遇痛苦就吸毒、危險駕駛當藉口，他們痛失家人沒有一個人睡得好。

告訴代理人、律師黃逸哲痛批，劉男犯後態度惡劣，全案根本是包裹著認罪的完全卸責，劉男一路亂竄「帶著死神來到路口」，還一直稱是別人的問題，至今也無和解打算。

檢察官黃芝瑋並以近期台北、基隆國民法官審理公共危險致死案，各判7年2、9年比較，劉損害程度更嚴重，論以刑法第185條第2項危險駕駛致死、同法185之4條肇事逃逸，依道交條例、累犯及刑法第57條量刑因子，多項加重，且找不到任何減輕事由。

檢方認為，劉男犯危險駕駛致死經加重後應判處18年，犯肇事逃逸加重後應判6年，建議合議庭2罪定合併應執行刑20至22年；全案今天下午3點宣判，劉俊龍表示要到庭聽宣判。