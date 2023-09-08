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電纜線軍規降工規！中科院3員工勾結廠商 檢求刑12至18年

聯合報／ 記者陳恩惠／桃園即時報導

國家中山科學研究院新北市三峽區系統製造（飛彈）中心又傳採購弊案！

中科院前年12月間辦理「電纜線等9項」採購案驗收時，發現興武計畫室專案管理組謝姓中校副組長、彭姓技術師及系工組白姓副組長，利用辦理國軍建置武器系統所需製品採購案與廠商勾結，將軍規改為成本低廉的工業規格並洩漏標案，去年主動函送桃園市調查處偵辦，桃園地檢署偵結，依洩密、背信及詐欺等罪起訴，並請法院量處謝某徒刑18年、彭及白姓2員徒刑12年。

桃園地檢署說明，檢察官賴穎穎指揮法務部調查局桃園市調查處發動搜索，查知中科院謝姓、彭姓及白姓員工，利用辦理國軍建置武器系統所需製品採購案的機會，涉嫌與廠商勾結，量身定做有利的標案規格，且為提高廠商獲利，刻意將標案內原本基於耐用性等考量所採用的「軍規規格」，變更為成本較為低廉的工業規格（亦稱商業規格），嚴重影響國防安全；而謝某更於其中部分標案尚未公告前，就將標案相關文件翻拍，先行洩漏給廠商人員知悉，讓廠商得以對於投標文件預作準備，藉此提高取得標案的機會。

桃檢說明，檢察官偵辦這起採購弊案過程中，又查出承作武器系統採購案的另一家投標廠商，明知中科院為維護國防安全，於採購契約中明文禁止廠商使用中國大陸製品，竟為增加公司獲利，自中國大陸地區進口製品在台加工，並於加工完畢後，佯充是台灣製造成品而交予中科院，導致中科院不察，依約撥付新台幣5546萬5200元。

承辦檢察官獲悉，自去年9月間至今年2月間，陸續搜索中科院、廠商、謝、彭及白姓等人住處，查扣諸多犯罪證據，深入分析查證後，全案近日偵查終結，將中科院前系製中心謝、彭及白姓員工，以及廠商賴姓員工等9人，以涉犯背信、洩密、詐欺取財等罪嫌提起公訴，審酌涉案人員嚴重危及國防安全及人民的生命危險，請求法院量處謝某有期徒刑18年、彭姓及白姓2人有期徒刑12 年。

中科院系製中心又傳採購弊案，桃園地檢署偵結起訴中科院前系製中心謝、彭及白姓員工，以及廠商賴姓員工等9人。圖為桃園地檢署／ 記者陳恩惠攝影
中科院系製中心又傳採購弊案，桃園地檢署偵結起訴中科院前系製中心謝、彭及白姓員工，以及廠商賴姓員工等9人。圖為桃園地檢署／ 記者陳恩惠攝影

中科院

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