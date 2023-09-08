指綠界漏洞釀短收逾千萬元 17LIVE提告要求履約

串流娛樂平台17LIVE認為第三方支付業者綠界科技金流平台出現漏洞，導致短收金額超過新台幣1000萬元。17LIVE今天到台北地方法院提起民事訴訟，要求綠界履約並返還欠款。

17LIVE指出，今年7月間進行例行對帳時，發現綠界有部分帳款未進帳，要求對帳後，陸續發現多月均出現短收差異，累計金額逾千萬元，問題交易筆數超過400筆，經多次協商，綠界推稱遭駭客入侵竄改資料，非綠界平台責任，無法履約。

綠界於8月29日發布重大訊息說明，7月25日接獲17LIVE詢問撥款事宜，於當天查詢交易情況後，緊急加強修改程式邏輯判斷，後續未再發生類似情形。經全面徹查後，僅17LIVE有相關問題，並未影響其他會員權益，綠界將積極與17LIVE商討後續事宜。

17LIVE今天到台北地方法院提起民事訴訟，要求綠界履行合約並返還逾千萬欠款。17LIVE表示，不管是駭客入侵還是系統瑕疵，希望透過此訴訟，再次提出綠界系統安全與管理能力不足等質疑．提醒與綠界合作的商家或個人用戶，應勇於捍衛自身權利。

17LIVE指出，也藉此呼籲主管機關強化金融市場交易資訊安全，建立起民眾放心、安全穩定的系統平台與監察機制。