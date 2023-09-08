海上魚湯中毒卻稱跌倒受傷 屏東船長索賠職業災害遭駁回

黃姓船長前年於南太平洋捕魚時吃魚湯食物中毒送醫，事後稱頭部撞擊受創，還有頸椎、椎間盤破裂導致四肢癱瘓等傷害是在船隻作業期間跌倒造成，卻在治療期間被船主解僱，向法院提起職業災害補償金，要求船主給付薪資、失能等補償共385萬多元。案經屏東地方法院審酌，認定黃姓船長後續跌倒所受傷勢並非在漁船作業期間造成，不屬於職業災害，判駁回，可上訴。

黃姓船長主張，他在2020年12月間受僱於黃姓船主擔任遠洋漁船長，於2021年9月駕船到南太平洋漁場作業時跌到，頭部遭到撞擊，緊急入院治療，再因頸椎、椎間盤破裂造成四肢輕癱，去年4月卻遭黃姓船主於治療期間以存證信函解僱，要求對方給付醫療期間薪資121萬6910元及失能補償263萬4704元，共385萬1614元。

黃姓船主則反駁，黃姓船長的傷勢並非在漁船上跌倒造成，他需入院治療是導因於他吃了魚湯後食物中毒，且該地醫療診所診療後認定黃男為中風，不是跌倒受傷，另黃男會癱瘓是因為在看護療養時跌倒造成，也並非發生於船隻作業期間，而他已經支付海外醫療費用、營養日用品等，再加上雙方和解成立，沒有理由再給付其他費用。