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海上魚湯中毒卻稱跌倒受傷 屏東船長索賠職業災害遭駁回
黃姓船長前年於南太平洋捕魚時吃魚湯食物中毒送醫，事後稱頭部撞擊受創，還有頸椎、椎間盤破裂導致四肢癱瘓等傷害是在船隻作業期間跌倒造成，卻在治療期間被船主解僱，向法院提起職業災害補償金，要求船主給付薪資、失能等補償共385萬多元。案經屏東地方法院審酌，認定黃姓船長後續跌倒所受傷勢並非在漁船作業期間造成，不屬於職業災害，判駁回，可上訴。
黃姓船長主張，他在2020年12月間受僱於黃姓船主擔任遠洋漁船長，於2021年9月駕船到南太平洋漁場作業時跌到，頭部遭到撞擊，緊急入院治療，再因頸椎、椎間盤破裂造成四肢輕癱，去年4月卻遭黃姓船主於治療期間以存證信函解僱，要求對方給付醫療期間薪資121萬6910元及失能補償263萬4704元，共385萬1614元。
黃姓船主則反駁，黃姓船長的傷勢並非在漁船上跌倒造成，他需入院治療是導因於他吃了魚湯後食物中毒，且該地醫療診所診療後認定黃男為中風，不是跌倒受傷，另黃男會癱瘓是因為在看護療養時跌倒造成，也並非發生於船隻作業期間，而他已經支付海外醫療費用、營養日用品等，再加上雙方和解成立，沒有理由再給付其他費用。
法院經查，該遠洋漁船曾向漁業署通報黃姓船長因喝下珊瑚魚湯，疑似食物中毒被送醫治療，入院診斷疑似雪卡毒魚類中毒，沒有記載黃因漁船作業跌倒而造成傷害紀錄，且返台就醫後的診斷證明書僅能證明黃男因四肢無力及虛弱住院治療，不能證明黃有受職業災害，另參考該漁船員證詞，「黃男在漁船作業期間沒有跌倒」，認定黃男主張有疑義，且他沒有再提出其他事證，難認黃男傷勢屬於職業災害，判黃請求駁回，可上訴。
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