大直民宅塌陷周邊兩建案暫時停工 預計2、3天完成填補

台北市大直街94巷1弄房屋傾斜案，工地周邊共5、6棟有傾斜的狀況，建管處說明，要求承商立即進行灌水及灌漿作業，預計需2-3天時間，以填補塌陷地下開挖面，避免房屋傾斜，目前除「基泰大直」已被要求停工，另一側興建建案也停工，待確認安虞後，才能復工。

建管處說明，工地起造人為基泰建設，承造人為福益營造股份有限公司，興建地上12層、地下3層建物，7日下午地下室開挖工程疑因連續壁變形開挖面隆起，造成鄰近工地大直街94巷房屋下陷及傾斜，已要求承商立即進行灌水及灌漿作業，預計需2至3天時間，以填補塌陷之地下開挖面，穩定地質避免建物持續傾斜。

建管處表示，為掌握工地周邊公安，已要求承造人立即擴大工地周邊房屋監測範圍，以確認無持續擴大情形；另北側道明外僑學校亦產生圍牆塌斜及運動場跑道裂縫情形，當場已圍設警示帶封鎖，並連繫校方師生避免靠近活動，以維學童安全。

建管處說明，工地因影響公安當場勒令停工，另考量近期周邊須管制進行緊急搶修作業及鄰近區域公共安全，工地旁另一開挖中基地亦要求暫停施工，2處工地均須待確認安全無虞後，始得繼續施工，市府已建立安置小組聯繫窗口以協助住戶安置需求，並要求建商盡速提出臨時及長期安置計畫。

建管處也在現場將持續督促承商加速完成灌水及灌漿作業，完成穩定將立即邀集相關公會現場確認監測數值及確認無安全顧慮部分建築物，在最短時間內通知住戶可回家取物及居住時間，有關損鄰事件，依「北市建築施工損鄰事件爭議處理規則」由受損疑義户檢附建物所有權證明，填具申請書向建管處提出書面申請，建管處即予以受理。

建管處表示，今年4、5月間該工地施作連續壁尚未進行地下室開挖階段，有住戶向建管處提出書面申請，經承、監造人及專任工程人員現場勘查認定無公安之虞非施工損壞繼續施工。

此次施工造成鄰房塌損嚴重公安意外，未來將邀集相關專業技師公會調查事發原因及責任歸屬，如有違反規定，承監造人、相關簽證技師等人，北市府追究到底，至於受損鄰房全力協助輔導拆除重建事宜。