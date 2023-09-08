菜鳥警找哥哥結伴向性騷男收賄60萬 打「媽媽牌」失效判12年2月定讞

淡水分局偵查隊警員蔡至恩（改名陳宥邑）與胞兄蔡至儒勒索涉嫌性騷擾的許姓男子60萬元，兩人否認辯稱因積極辦案，才約在警局外見面，最高法院依貪汙治罪條例違背職務收賄罪判蔡至恩12年2月、蔡至儒6年徒刑定讞。

蔡至恩2018年10月開始擔任警察，2021年4月值班受理許姓男子涉犯的性騷擾案件，告訴人未提出傷害告訴，卻以傷害案製作調查筆錄，也未立案調查；又發文給健身房調取會員資料，違法取得許的個資。

蔡至恩洩漏此案內容給胞兄，他2021年5月7日晚上9時許穿著刑警背心帶胞兄到許家按電鈴，因無人開門而離去。當晚兄弟兩聯繫許姓夫妻，蔡約許到淡水一家超商見面，他帶著胞兄到場，以他擔任警察偵辦許的妨害性自主案還未立案要求60萬元。

蔡當場收下10萬元，談妥「一口價6（即60萬元）」，之後再親自南下到台南市議會附近收取剩餘的50萬元。許因擔心日後淪為認兩人宰割的肥羊，同年5月8日早上向議員陳情遭勒索，但下午就在自家遭蔡至儒興師問罪。

蔡辯稱，因自己辦案認真、積極，才到許家找人，也否認在超商外有說過「6」這個數字。檢方認為蔡未依規定受理妨害性自主報案，連傷害案都未成案，卻違法查詢許的個資，還想穿刑警背心登門，哄騙許用60萬「銷案」，建議從重量刑。

一審依貪汙治罪條例藉勢藉端勒索財物等罪判蔡至恩12年2月、蔡至儒6年徒刑；二審審理時，蔡至恩僅承認便宜行事、犯行使公務員登載不實文書罪，他已經懺悔，並打出「媽媽牌」表示從小就被教誨生活「比上不足、比下有餘」，他們不奢侈、不花費在虛榮感上，警察7萬月薪已覺得滿足，沒必要為10萬元冒險，並反指許說謊、想行賄警察。