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誠品書店狂偷拍正妹大腿臀部 噁男辯「我盲拍培養審美觀」

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導

詹姓男子前年在誠品書局南西店近距離偷拍窈窕貌美女子的臀腿，被台北市政府認為成立性騷擾事件，他不服提行政訴訟，辯稱自己是「盲拍」攝影流派，目的是培養自己的審美觀，台北高等行政法院認定詹的行為造成女方不舒服，市府處分沒有違誤，判詹敗訴，可上訴。

被害女子2021年8月5日下午4時許，和朋友在誠品書局南西點看書，被其他顧客告知詹拿手機偷拍臀腿；詹事後在飲料店檢視照片，見女子上前詢問對質，他拒絕出示畫面還試圖逃跑，警方到場發現詹手機相簿有多張女子和朋友下半身的照片，市府認定成立性騷擾事件。

詹提告主張，他是採「盲拍」攝影技法，在不經意的狀態隨機拍攝，不是以性為目的的拍攝，他也沒有拍到女方任何隱私部位，不構成性騷擾。詹認為檢方調查也認定他沒有構成妨害秘密、性騷擾防治法而處分不起訴，市府處分成立性騷擾案件有違誤，請求法院撤銷處分。

市府指出，詹在調查時自稱「物色不錯的女孩子進行拍照」、「以漂亮身材不錯的女性為主」、「主要是拍腿部」、「這是為了培養我自己的審美觀」，且照片特意集中在大腿、胸部、臀部，行為與性或性別有關，已構成性騷擾，處分沒有違誤。

北高行認為詹手機內的照片確實是拍攝被害女子的大腿、胸部，且根據監視器畫面，詹是在女子旁邊站立或蹲下近距離拍攝，行為確實已經構成性騷擾，市府處分沒有違誤，判詹敗訴。

示意圖／ingimage
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性騷擾

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