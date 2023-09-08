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被指誘騙女子性交 香港男興訟不起訴提再議遭駁

中央社／ 台北8日電

曾參與紀錄片「時代革命」的溫姓港人不滿遭鄧姓港人指控藉社運光環與女子發生性行為，提告妨害名譽，新北檢不起訴鄧男，溫男聲請再議。高檢署認為鄧男言論非捏造，駁回再議。

新北地檢署處分書指出，在台的香港籍鄧姓男子去年6月於社群平台發表言論，指控參與「時代革命」的香港籍溫姓男子利用社運光環，多次向不同女子進行誘騙性交及索取金錢，他會協助與溫男有糾紛的女子循司法途徑提告。

溫男不滿鄧男發表的言論已侵害名譽，因此對鄧男提告公然侮辱、加重誹謗等罪。

鄧男向檢察官提供溫男坦承與女性有糾紛的錄音檔，以及數名在台香港人的通訊軟體對話紀錄截圖佐證，並表示因溫男是知名人士，基於公益目的才揭發。

檢察官認為，鄧男言論非憑空捏造，有相當理由確信為真實，審酌溫男身為社運人士，鄧男指控情節與公共利益有關，屬可受公評之事，即便鄧男用語令人不悅，仍屬於意見表達，因此不構成公然侮辱等罪，新北檢予以不起訴處分。

溫男不服向台灣高等檢察署聲請再議。高檢署認為，溫男為公眾人物，除受公眾支持外，同應受公眾監督，且溫男於相近時間內與多名女子發生性行為，道德有可議之處，溫男主張調查不當，僅是自我辯解，日前駁回再議確定。

紀錄片「時代革命」以2019年香港反送中運動為背景，記錄示威者占領立法會、721元朗襲擊，以及香港理工大學衝突等關鍵事件。

社運 性行為

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