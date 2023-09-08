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影／南打持長槍搜索遭控執法過當 台南建設開發公司喊告

聯合報／ 記者邵心杰張議晨／連線即時報導

台南一建設開發公司指控上月28日遭南打及維安人員粗暴搜索過程，致員工心靈受創，請長假不敢上班，質疑執法過當，下午委託律師將赴台南地檢署按鈴提告。南打指出，搜索過程一切合法，按照程序進行；至於本案目前正全力偵辦中。

南打副大隊長林耕宇表示，南打日前偵辦台南地區一起持槍恐嚇重大刑案，專案小組依法向台南地檢署申請指揮偵辦，並向台南地院聲請搜索票，依法向該處所執行搜索，搜索過程一切合法，按照程序進行。目前案件正偵辦中，尚無法對外說明。

業者指出，8月28日下午1時許，刑事局南部打擊犯罪中心偵查第8大隊，持台南地院核發槍砲彈藥刀械管制條例案件搜索票，在台南市對該公司已離職員工吳姓男子執行搜索。惟搜索現場為私人公司，而吳現並未居住或設籍在該址，警方仍執意為之。

業者表示，搜索過程中，帶隊維安特勤人員進入公司，並由維安特勤人員持長槍指著與搜索票案件無關的公司職員，命其將雙手高舉，造成公司女員工驚嚇，因而掛號身心科就診，甚至有女員工因此提出辭職或請長假，造成公司營運困擾。

業者指出，在公司員工等人配合搜索程序中，對方以長槍指向員工，並以強制力命其趴下，他要求以手機聯絡律師而遭掛斷電話，致無法與律師取得聯繫。

另在執行搜索程序中，扣押保險箱內千元鈔1325張，共計132萬5千元，業者指出，這是公司的周轉金，要支付司機的費用，但對方表示要扣押，理由是那些錢「恐嚇取財的不法所得」，還要已離職吳男出面說明，造成員工心生畏懼。

警方表示，當天執行搜索目標曾涉入台南多起槍砲案件，特勤人員是依據正確程序執行攻堅、逮捕，且搜索執行對象除吳姓男子外，包含涉案主嫌在內還有其他同夥，當天行動帶回多人釐清案情，僅吳未到案仍在逃中，目前正全力偵辦中，執法程序站得住腳。

南打專案小組偵辦台南地區一起持槍恐嚇重大刑案，上月28日持台南地院核發搜索票，前往向台南一建設開發公司執行搜索。圖／讀者提供
南打專案小組偵辦台南地區一起持槍恐嚇重大刑案，上月28日持台南地院核發搜索票，前往向台南一建設開發公司執行搜索。圖／讀者提供
台南一建設開發公司指控遭南打及維安人員粗暴搜索過程，致員工心靈受創，請長假不敢上班，質疑執法過當。圖／讀者提供
台南一建設開發公司指控遭南打及維安人員粗暴搜索過程，致員工心靈受創，請長假不敢上班，質疑執法過當。圖／讀者提供

台南 特勤人員 恐嚇 攻堅

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