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竹縣工務處長疑涉天坑案收賄遭聲押 楊文科今公開行程避談

聯合報／ 記者巫鴻瑋張裕珍／新竹即時報導

新竹縣政府工務處驚爆收賄弊案，縣府工務處辦公室與處長江良淵住處昨天遭檢調搜索，在江住處水管搜出100多萬元現金，檢調漏夜偵訊以江與黃姓公務員涉嫌收賄重大，向法院申請羈押禁見。縣長楊文科昨天聞訊回應「震驚」，並強調尊重司法調查，不過今天赴尖石鄉的公開行程，面對媒體追問自家處長涉賄案件避而不談，快步上車離去。

據悉，工務處長江良淵涉及的收賄案件正與全國矚目的豐邑建設「豐采520」天坑案有關。當時縣長楊文科下令將案件依公共危險罪函送新竹地檢署調查，檢方在調查過程中發現，工務處疑涉嫌收賄放水使照、建照核發，昨天兵分多路搜索，並傳喚廠商到案說明。

楊文科今天唯一公開行程，為早上9點15分陪同行政院長陳建仁視察尖石鄉「幸福巴士」推動情形，但行程結束之後，媒體上前追問楊文科對工務處涉嫌收賄案件看法，楊快步往公務車方向走，上車後僅匆匆表示要趕往下個行程「會來不及」，對案件未有新的回應。

楊文科幕僚表示，針對此案件縣府昨天已有說明。楊文科昨天受訪時表示，整起案件讓他感到相當驚訝，因江良淵是一個工作非常努力、盡責的處長，他尊重司法調查，但也希望司法調查能盡速查清真相，毋枉毋縱。

新竹縣長楊文科今天唯一公開行程，為早上9點15分陪同行政院長陳建仁視察尖石鄉「幸福巴士」推動情形。記者巫鴻瑋／攝影
新竹縣長楊文科今天唯一公開行程，為早上9點15分陪同行政院長陳建仁視察尖石鄉「幸福巴士」推動情形。記者巫鴻瑋／攝影

楊文科 收賄

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