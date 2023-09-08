疑天坑案收賄 竹縣工務處長與1公務員2廠商凌晨遭聲押

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導

新竹縣政府工務處遭爆收賄弊案，新竹地檢署指揮新竹縣調查站，昨天上午7時許前往新竹縣政府工務處和處長江良淵家中搜索，並在江良淵家中水管搜出100多萬現金，檢調人員漏夜偵訊，最後認定江良淵與黃姓公務員涉嫌收賄重大，且有勾串、滅證之虞，於今天凌晨2時45分許向新竹地方法院聲請羈押禁見，因夜不訊，今早新竹地院將再開庭裁定是否准押禁見。

新竹地檢署昨持法院核發搜索票，至新竹縣政府工務處與江良淵家中展開搜索，江良淵與一名公黃姓務員當場遭檢調帶走約談，檢調同步傳喚劉姓、盧姓廠商到案說明，經漏夜訊問後，認定江姓、黃姓公務員、劉姓、盧姓廠商違反貪汙治罪條例等罪嫌重大，已於今凌晨聲請羈押禁見。新竹地檢署表示，因偵查不公開，目前無法透露相關案情。不過據知情人士指出，該案疑與釀成竹北天坑的「豐采520」案有關，

據悉，豐邑建設在竹北的建案「豐采520」因釀成天坑成為社會矚目案件，當時縣長楊文科下令將案件依公共危險罪函送新竹地檢署調查，檢方第一波針對業者已進行約談、調查，第二波將針對公務機關調查是否涉有弊案，調查過程中發現，工務處疑涉嫌收賄放水使照、建照核發。

「豐采520」建案周邊道路10個月出現5次「天坑」，甚至有車輛掉入坑洞中，引起恐慌，縣府判定建商開挖地下室抽取地下水導致土砂層流失等因素，造成道路坍塌，依公共危險罪嫌函送檢方偵辦，沒想到檢調在偵辦過程中，卻意外查到「案外案」。

新竹縣長楊文科表示，整起案件也讓他感到相當驚訝，因江良淵是一個工作非常努力、盡責的處長，他尊重司法調查，但也希望司法調查能盡速查清真相，毋枉毋縱。

新竹縣工務處昨天上午遭爆檢調搜索，疑與釀成竹北天坑的「豐采520」案有關，新竹縣工務處長與1名黃姓公務員因涉嫌重大，遭檢方聲押。圖／本報資料照片
新竹縣工務處昨天上午遭爆檢調搜索，疑與釀成竹北天坑的「豐采520」案有關，新竹縣工務處長與1名黃姓公務員因涉嫌重大，遭檢方聲押。圖／本報資料照片

新竹 收賄 520

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