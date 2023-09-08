大直街房屋傾斜案 蔣萬安連向住戶說「實在不好意思」
台北市大直街94巷1弄房屋傾斜案，蔣萬安到場了解狀況後，也上接駁巴士探望前往安置旅館民眾。蔣萬安連說兩次「實在很不好意思」，造成大家生活不便。
北市府凌晨宣布，大直街以北、大直街94巷以東、大直街94巷3弄以南、大直街124巷以西，為管制區域，請人車勿入。
蔣萬安視察現場後，也上接駁巴士探望前往安置旅館民眾。蔣萬安說，後續照顧，市府會盡可以給予協助，隨時保持聯絡，對於有民眾希望返家拿個人物品，蔣萬安說，等明天早上穩定，就會通知各位，但現階段以安全最大考量。
蔣萬安說，現在建案連續壁破破裂，先把周邊房子先穩住，實在很不好意思，造成大家生活不便，還好第一時做了疏散，即刻做安置，未來隨時保持溝通，「實在很不好意思」。
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