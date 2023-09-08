槍殺新北副發言人胞弟 凶嫌起訴

新北市政府張姓副發言人胞弟今年5月初遭姚姓男子朝後腦開一槍射殺並棄屍五股山區，新北地檢署昨依殺人及遺棄屍體罪嫌起訴。圖／聯合報資系料照 新北市政府張姓副發言人胞弟遭姚姓男子開槍射殺，再由梁姓友人協助棄屍山區，梁男偵訊時辯稱「張男是舉槍自轟」；新北地檢署調查認為，張男是因財務糾紛惹殺機，昨依殺人及遺棄屍體罪起訴姚男，梁男遺棄屍體部分另案偵辦。

蘆洲分局今年五月獲張男（廿四歲）父母報案，指兒子外出訪友卻徹夜未歸，打手機也沒有回應，憂心發生意外，警方查出張男是去找從事魚產買賣的姚男（廿五歲），立即前往查訪。

姚男見警方上門，十分緊張推稱，是張男掏出手槍朝後腦自轟喪命，因怕事情鬧大，所以找認識多年的梁男協助，把遺體用棉被包裹塞進大塑膠箱，開車載到五股區外寮路憲兵特勤隊營區下方，推到山坡底下。梁男則辯稱不知箱裡裝屍體。

警方調監視器，發現姚男、梁男一起開車棄屍，在姚男車內也找到一把裝有滅音管的改造手槍。

警方初步檢視，死者槍傷在後腦，不像舉槍自戕，追問後姚男才坦承殺人。

姚男表示，因不滿張男以父親玩股票輸很多為由一再借錢，加上先前積欠七十萬元未還，張男又想再借五十萬被拒後，雙方發生口角，持裝有滅音管的改造手槍，朝張男後腦開槍，當場頭部中彈斃命。