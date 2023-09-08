偵查小隊長涉洩密 約談民眾黨議員主任

台北市中正一分局偵查隊小隊長顏震文涉洩密遭約談。記者蘇健忠／攝影 台北市警中正一分局偵查隊小隊長顏震文，被控任職北投偵查隊期間，涉替楊姓修車廠業者查詢個資，觸犯洩漏國防以外秘密罪，廉政署昨天搜索約談顏男、楊男及前士林北投議員林瑞圖史姓女助理三人到案，詢後移送士林地檢署複訊，檢方依偽造文書等罪命顏男、楊男各十萬元交保，史女請回。

據了解，史女現職為民眾黨議員黃瀞瑩辦公室主任，黃瀞瑩表示，她得知此消息，目前還在了解中，但一切都會配合司法調查。

據調查，顏男（五十六歲）因警察工作熟識地方人脈，結識北投承德路六段修車廠的楊男，二○一八至二○二一年間，楊男疑為應徵員工，請顏男幫忙用警用電腦系統，查詢應徵者有無前科，顏男除自行查詢多人個資，還打電話請北投偵查隊吳姓偵查佐幫忙。

另外，楊男疑請託前老牌議員林瑞圖，企圖將非法違章建築符合地目使用，尋求林男找解決方案，林男交代旗下女助理做「選民服務」。

專案小組兵昨天搜索顏男分局辦公室、住家等處所，並通知吳姓偵查佐、北市建築管理工程處人員到案作證，吳男說不認識修車廠業者，不清楚言顏男與業者間的關係，作證後請回。至於洩露個資給業者，是否涉及貪汙治罪，仍待檢方釐清。

顏男洩密遭搜索，令不少老刑警訝異，評價顏男沒心機，為人處世熱心，平時也會傳承辦案技巧給年輕人，辦過初秋華連續殺人案，恐因太熱心遭利用。