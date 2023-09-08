調查局盜賣毒品案懲戒出爐 緝毒女王記過、站主任休職半年

調查局航業處基隆站盜賣毒品案懲戒出爐。示意圖／聯合報系資料照 調查局航業處基隆站前組長徐宿良利用機會，將三萬顆一粒眠等毒品交給黑幫，再以其他錠劑置回混充，全案延宕一年半才報請檢方指揮。監察院認為，歷任主管未盡監督責任，彈劾航基站前主任秦少興等十人；懲戒法院認為這十人讓徐有機會調包毒品，分別判休職六月至記過二次不等處分。

依照職務責任輕重與在航基站任職長短，懲戒法院判莊國僑、謝發瑞休職六月；鮑宏志降二級改敘；張益豐、秦少興、桂宏正、林東正、郭章盛各降一級改敘；謝淑美與退休後腦出血成重度身心障礙者的趙天祥各記過二次；謝淑美原是緝毒女王（現為資安處調查專員），被記過代表今年基本是乙等，年終與考績獎金也打折，升遷更遙遙無期。

莊國僑、謝發瑞早已屆齡退休，因卡在彈劾案先被停職，暫停退休程序，薪水只能拿本俸一半，如今被判休職六月，這期間連一毛薪水都不能領，還要等明年才能辦理退休，損失不小。

徐宿良盜賣國家查扣毒品，但他在偵審中強調，航基站「消失的六點五公斤安毒」，不是他做的，這批毒品在案發後近三年始終下落不明，就在去年九月廿七日，消失的安毒突然在航基站地下室庫房鐵櫃中被尋獲，引發議論。

二○一九年十一月間，航基站爆發安毒遺失案，桃園地檢署追查，意外發現徐宿良盜賣其他扣案毒品。監察院調查，航基站二○一二年十一月查獲芬納西泮成分的一粒眠錠劑後，徐把錠劑放在地下室餐廳儲藏室，再利用機會將三萬顆一粒眠交給黑幫，隔年再以其他錠劑置回混充。

監院認為，時任航基站主任趙天祥與秦少興、秘書桂宏正和謝淑美、組長郭章盛都未依調查局規定責成專人、專櫃保管扣押物，也未設置「扣押物保管登記簿」、「扣押物品目錄表」，以及成立檢查小組檢查扣押物保管，導致管理鬆散且全無紀錄。

且二○一二年十一月查獲的毒品，徐宿良竟遲至二○一四年五月才報請基隆地檢署偵辦，無故延宕一年半，監院認為相關人未盡監督責任，無法事先防杜，怠失明顯。

另外，航基站前主任鮑宏志、謝發瑞、張益豐與秘書林東正也沒做好把關，讓徐宿良食髓知味，一再利用漏洞盜取毒品牟利，總計調包Ｋ他命五百廿四公斤，犯罪所得高達三點六億元，徐從中獲利一億六千萬元。前駐區督察莊國僑始終漠視航基站扣押物管理，還兩度舉薦徐陞任幹部，也有怠忽職守。

懲戒法院認定，趙天祥等十人未遵守管理要點及平時考核要點等，違反公務員服務法「公務員應謹慎勤勉」、「執行職務應力求切實」規定，嚴重損害政府信譽，讓民眾喪失對調查局尊重與信賴，有懲戒必要。