快訊

嚇人！北市大直建案鄰樓房屋傾斜 眾人眼前突下陷…1樓已消失

北市中正一分局小隊長涉洩密 10萬元交保

中央社／ 台北7日電

台北市警局中正一分局偵查隊顏姓小隊長，被控違法查詢個資並洩密給友人、前議員助理，檢廉兵分多路搜索，並約談顏男等人說明。檢察官今天晚間諭令顏男10萬元交保。

另外，修車行業者楊姓男子涉嫌違反個人資料保護法以10萬元交保；至於前議員助理史姓女子，涉犯偽造文書罪，檢察官諭令無保請回。

檢廉獲報，顏男曾於台北市警局北投分局偵查隊擔任小隊長，之後調任至中正一分局偵查隊，涉嫌自民國107年至110年間，協助楊男、史女查詢員工前科、素行等個資。士林地檢署今天指揮法務部廉政署等單位搜索，並帶回顏男等3人。全案朝洩密罪、偽造文書、個資法等罪嫌偵辦。

中正一分局指出，檢察官針對顏姓小隊長個人疑似涉及不法等情進行查處，分局全力配合調查，針對員警違法違紀事件從嚴查辦，以維警察形象。

個資 檢察官 偽造文書

延伸閱讀

北市中山區5、6棟民宅傾斜 初判興建工地「這原因」闖禍

刑警小隊長涉替車廠查個資 檢方複訊10萬元交保

北市偵查隊小隊長涉嫌洩密 晚上移送士檢複訊

刑警小隊長涉替車行查員工個資 老刑警曝同事好評：常熱心過頭

相關新聞

刑警小隊長涉替車廠查個資 檢方複訊10萬元交保

台北市中正第一分局偵查隊顏姓小隊長，疑在任職北投偵查隊期間，涉替楊姓修車廠業者查詢個資，涉犯洩漏國防以外秘密、偽造文書等...

刑警小隊長涉替車行查員工個資 老刑警曝同事好評：常熱心過頭

台北市警中正第一分局偵查隊顏姓小隊長，多年前疑似經北投承德路六段一家車行老闆等人，請託查個資，涉嫌洩漏國防以外秘密及貪汙...

還記得黃士修的「核四商轉」公投？ 環團興訟敗訴確定

「核能流言終結者」創辦人黃士修2019年領銜提出「您是否同意核四啟封商轉發電？」全國性公民投票案，中央選舉委員會同年3月...

男槍殺新北副發言人胞弟今遭起訴 律師：建請求處極刑

新北市政府張姓副發言人胞弟今年5月初遭姚姓男子朝後腦開一槍射殺，由梁姓友人協助棄屍五股山區，新北地檢署今依殺人及遺棄屍體...

屏東縣東港鎮長賄選一審判當選無效 黃禎祥：將上訴

屏東縣東港鎮長選舉落選人林漢丑對鎮長黃禎祥提當選無效之訴，屏東地院審理後認定，黃禎祥參加某鎮民A2的入厝活動，起初否認致...

日網購生魚片刀被當武士刀送辦 台廚師不起訴也要不回名家刀

彰化縣知名日式料理店張姓廚師去年從日本網購一把「御庖刀」，海關查扣送驗認定為武士刀，被依違反槍砲彈藥刀械管制條例送辦，張...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦