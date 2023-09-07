北市中正一分局小隊長涉洩密 10萬元交保

台北市警局中正一分局偵查隊顏姓小隊長，被控違法查詢個資並洩密給友人、前議員助理，檢廉兵分多路搜索，並約談顏男等人說明。檢察官今天晚間諭令顏男10萬元交保。

另外，修車行業者楊姓男子涉嫌違反個人資料保護法以10萬元交保；至於前議員助理史姓女子，涉犯偽造文書罪，檢察官諭令無保請回。

檢廉獲報，顏男曾於台北市警局北投分局偵查隊擔任小隊長，之後調任至中正一分局偵查隊，涉嫌自民國107年至110年間，協助楊男、史女查詢員工前科、素行等個資。士林地檢署今天指揮法務部廉政署等單位搜索，並帶回顏男等3人。全案朝洩密罪、偽造文書、個資法等罪嫌偵辦。

中正一分局指出，檢察官針對顏姓小隊長個人疑似涉及不法等情進行查處，分局全力配合調查，針對員警違法違紀事件從嚴查辦，以維警察形象。